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Ошибаются даже опытные водители: сложный тест по ПДД с автобусом

Мария Николишин
5 июня 2026, 13:55
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Тесты по ПДД не только интересны, но и познавательны и полезны.
Ошибаются даже опытные водители: сложный тест по ПДД с автобусом
Интересный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой автомобиль должен проехать первым в этой ситуации
  • Какие правила определяют порядок проезда

Большинство людей считает, что тесты по ПДД нужны только тем, кто хочет получить водительское удостоверение. Однако это интересный способ улучшить знания даже для опытных водителей.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: в каком порядке транспортные средства проедут изображенный участок?

видео дня
Ошибаются даже опытные водители: сложный тест по ПДД с автобусом
Кто должен уступить дорогу в соответствии с ПДД / фото: скриншот с видео

Варианты ответа:

  1. Синий автомобиль, красный, автобус.
  2. Синий автомобиль, автобус, красный.
  3. Красный автомобиль, автобус, синий.
  4. Автобус, синий автомобиль, красный.
  5. Красный автомобиль, синий, автобус.
  6. Автобус, красный автомобиль, синий.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен участок дороги с тремя транспортными средствами. Водитель синего автомобиля движется прямо, водитель красного перестраивается в левую полосу, а водитель автобуса начинает движение с автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Лучше всего начать с автобуса, ведь водитель вынужден сначала выезжать в правую полосу, а затем сразу перестраиваться в левую для объезда дорожных работ.

В частности, водитель красного автомобиля должен дать водителю автобуса возможность беспрепятственно начать движение от остановки, ведь в населенных пунктах, выезжая из-за остановки маршрутных транспортных средств, автобусы и троллейбусы имеют преимущество.

Однако с водителем синего автомобиля ситуация совсем иная. Автобус выезжает на дорогу, а затем перестраивается на полосу, по которой движется синий автомобиль. А согласно пункту 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

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Это же правило применяется и к водителю красного автомобиля. Поэтому он должен уступить дорогу и автобусу, и синему автомобилю. Поэтому порядок разъезда на этом участке такой: синий автомобиль, затем автобус и затем красный автомобиль. Правильный вариант ответа – 2.

Тесты по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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