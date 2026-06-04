Что произойдет, если установить на авто шины с разным рисунком: знают единицы

Каждый рисунок протектора на шине работает по-своему.

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Как разные шины влияют на автомобиль / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему производители советуют ставить одинаковые шины на автомобиль

Как разный протектор влияет на безопасность движения

Многие владельцы автомобилей хотят комбинировать шины, чтобы сэкономить средства. Однако разный протектор на колесах может стать причиной проблем и рисков.

Главред решил разобраться, можно ли ставить разные шины на автомобиль.

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Почему все шины на автомобиле должны быть одинаковыми

Обычно не рекомендуется смешивать шины, ведь они должны быть одинакового размера, вида и типа, чтобы соответствовать заводским спецификациям по скорости, торможению, управляемости, устойчивости и требованиям к нагрузке. Это включает и соответствие рисунков протектора, пишет Jalopnik.

Что означают рисунки протектора

Эксперты отмечают, что шины бывают с симметричным, асимметричным или направленным рисунком протектора, и каждый из них работает по-разному. Например:

Симметричные рисунки протектора являются наиболее распространенными. Их легко поворачивать, поскольку их можно устанавливать в любом направлении, но они обычно не обеспечивают наилучшее сцепление.

Асимметричные рисунки протектора разработаны для хорошей работы как в влажную, так и в сухую погоду.

В то же время направленные шины обеспечивают непрерывное сцепление на мокрых или заснеженных дорогах.

"Исходя из этого, нетрудно понять, почему смешивание шин с разными рисунками протектора может создавать проблемы с управляемостью, производительностью или безопасностью", — говорится в сообщении.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

Когда можно смешивать рисунки протектора на шинах

Если передние всесезонные шины автомобиля изнашиваются быстрее, чем задние, то их можно заменить на другие, даже если они другой марки и производства.

Однако устанавливать шины с одинаковым рисунком протектора и брендом нужно на одну и ту же ось. То есть левая и правая шины на передней оси должны быть одинаковыми, и то же самое касается задней.

Как измерить глубину протектора шины – видео:

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