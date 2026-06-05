Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

Мало кто знает, как точно перевести эту фразу на украинский язык.

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"Будьте любезны" — как правильно перевести на украинский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает выражение "будьте любезны"

Как его точно перевести на украинский

Русское выражение "будьте любезны" часто можно услышать в официальном общении, деловой переписке или бытовых ситуациях, когда нужно попросить собеседника что-то сделать.

В украинском языке есть достаточно точных соответствий, которые позволяют передать тот же смысл без калькирования с русского, пишет Главред соссылкой на ресурс Correctarium.

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Это выражение употребляется как формула вежливого обращения, своеобразное "пожалуйста" в более официальном или подчеркнуто вежливом варианте. Например: "Будьте любезны, откройте окно" или "Будьте любезны, передайте документы". В зависимости от интонации, оно может звучать как просьба или как завуалированный приказ.

В украинском языке нет необходимости использовать буквальные переводы этого выражения, ведь существует несколько устоявшихся конструкций, каждая из которых уместна в определенной ситуации.

Самый распространенный вариант — "будь ласка". Он подходит как для повседневного, так и для официального общения: "Будь ласка, закрой дверь, мне холодно".

В зависимости от контекста, также можно сказать так:

Прошу (Прошу, допоможіть мені з цим важким вантажем).

Будьте ласкаві / будьте такі ласкаві( Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку).

Коли (якщо) ваша ласка (Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.)

Зробіть таку ласку (Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання).

Чи не могли б ви (Чи не могли б ви надіслати мені ці документи електронною поштою)?

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Об источнике: Correctarium Телеграм-канал Correctarium — это практический справочник по культуре украинской речи от одноименного сервиса редактирования текстов. Ресурс ориентирован на медиаспециалистов и всех, кто стремится писать безупречно. Главная суть контента заключается в быстром исправлении ошибок: авторы публикуют разборы русизмов, калек и суржика по четкой схеме "Неправильно — Правильно". Также на канале понятно объясняют нормы нового правописания, сложные случаи пунктуации, особенности деловой стилистики и разницу между похожими словами. Популярность ресурса обусловлена максимально краткой и структурированной подачей материала без лишней теории, что позволяет легко усваивать правила и сразу применять их на практике.

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