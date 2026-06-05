Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

Вы узнаете:
- Что означает выражение "будьте любезны"
- Как его точно перевести на украинский
Русское выражение "будьте любезны" часто можно услышать в официальном общении, деловой переписке или бытовых ситуациях, когда нужно попросить собеседника что-то сделать.
В украинском языке есть достаточно точных соответствий, которые позволяют передать тот же смысл без калькирования с русского, пишет Главред соссылкой на ресурс Correctarium.
Это выражение употребляется как формула вежливого обращения, своеобразное "пожалуйста" в более официальном или подчеркнуто вежливом варианте. Например: "Будьте любезны, откройте окно" или "Будьте любезны, передайте документы". В зависимости от интонации, оно может звучать как просьба или как завуалированный приказ.
В украинском языке нет необходимости использовать буквальные переводы этого выражения, ведь существует несколько устоявшихся конструкций, каждая из которых уместна в определенной ситуации.
Самый распространенный вариант — "будь ласка". Он подходит как для повседневного, так и для официального общения: "Будь ласка, закрой дверь, мне холодно".
В зависимости от контекста, также можно сказать так:
- Прошу (Прошу, допоможіть мені з цим важким вантажем).
- Будьте ласкаві / будьте такі ласкаві( Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку).
- Коли (якщо) ваша ласка (Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.)
- Зробіть таку ласку (Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання).
- Чи не могли б ви (Чи не могли б ви надіслати мені ці документи електронною поштою)?
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Об источнике: Correctarium
Телеграм-канал Correctarium — это практический справочник по культуре украинской речи от одноименного сервиса редактирования текстов. Ресурс ориентирован на медиаспециалистов и всех, кто стремится писать безупречно. Главная суть контента заключается в быстром исправлении ошибок: авторы публикуют разборы русизмов, калек и суржика по четкой схеме "Неправильно — Правильно". Также на канале понятно объясняют нормы нового правописания, сложные случаи пунктуации, особенности деловой стилистики и разницу между похожими словами. Популярность ресурса обусловлена максимально краткой и структурированной подачей материала без лишней теории, что позволяет легко усваивать правила и сразу применять их на практике.
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