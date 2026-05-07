Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Слов "переписка" и "переписываться" в украинском языке нет: как сказать правильно

Инна Ковенько
7 мая 2026, 14:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Хотя эти слова часто встречаются в быту, они не относятся к нормативному украинскому языку.
Слов 'переписка' и 'переписываться' в украинском языке нет: как сказать правильно
Как сказать по-украински "переписка" и "переписываться" / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском "переписка"
  • Как говорить правильно — вести переписку или переписываться

В повседневной речи мы часто слышим слова "переписка" и "переписываться". Они настолько распространены, что многие воспринимают их как норму. На самом деле это кальки с русского языка, которые не соответствуют правилам украинского языка, отмечает портал "Мова — ДНК нации".

Как сказать на украинском "переписка" и "переписываться"

Украинский язык имеет собственные точные и устоявшиеся соответствия для обозначения обмена письмами или сообщениями. Вместо "переписка" рекомендуем употреблять слово "листування". Это слово полностью передает смысл и является нормативным. Например: "У нас тривале листування" или "Я перечитав все листування".

видео дня

Вместо "переписываться" правильно говорить "листуватися":

  • "Я люблю листуватися с друзями";
  • "Вони почали листуватися нещодавно".

Когда речь идет о мессенджерах или социальных сетях, украинский язык также предлагает такие варианты: "обмінюватися повідомленнями", "писати одне одному".

Слов 'переписка' и 'переписываться' в украинском языке нет: как сказать правильно
Как сказать на украинском "переписка" / Фото: ukr-mova.in.ua

Читайте также:

Об источнике: "Язык — ДНК нации"

"Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык образование
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:38Война
РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидать

РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидать

14:49Аналитика
Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

14:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

Последние новости

16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:35

Как избавиться от мух на кухне: один простой продукт остановит нашествие насекомых

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:21

Как легко избавиться от пня: обычное средство творит чудесаВидео

15:17

Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о непогоде на Тернопольщине

15:16

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

14:49

РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидатьФото

Реклама
14:41

Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

14:37

Слов "переписка" и "переписываться" в украинском языке нет: как сказать правильно

14:26

"Боролась с тяжелой болезнью": ушла из жизни звезда "Спіймати Кайдаша"

13:54

Быстро приживется: как подготовить рассаду перед высадкой, чтобы она не сгорела

13:51

Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило

13:50

Кусты будут ломаться от ягод: чем подкормить малину в мае

13:28

"Перешел границу": Джоли одержала разгромную победу над Питтом

13:24

"Со дня на день": Зеленский заинтриговал заявлением о ответе на атаки РФ

13:22

В каком возрасте люди чувствуют себя счастливее: неожиданное объяснениеВидео

13:21

Зачем класть лимонную кожуру в авто: простой трюк, о котором знают не всеВидео

13:13

В Москве вводят цифровую блокаду: интернет и SMS не будут работать

Реклама
12:55

Гороскоп Таро на завтра 8 мая: Овнам - опора, Раку - меньше ошибок

12:51

Не могут потушить: на Черниговщине из-за агрессии РФ начался масштабный пожар

12:29

Жена Роналду выгуляла ультра редкую сумку почти за 4 миллиона

12:21

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 8 мая: Собакам - ревность, Козлам - агрессия

12:18

Дымоход прочистится сам: что нужно сжечь в печке, чтобы убрать сажуВидео

12:16

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

12:04

Закуска, которую съедят в первую очередь: фантастическое блюдо из капусты

11:30

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: "Флеш" заявил об опасности

11:20

Жена Ращука ошеломила правдой об изменах актера во время беременности - детали

11:18

В Украине базовый продукт неожиданно подешевел: на сколько упали цены

11:08

ТОП-чиновники, которые после увольнения отправились на фронт: Дейнеко, Шеремета, депутаты и не только актуально

11:02

"Причина национализации Сенс Банка — угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков", — НБУ

11:00

Латвию атаковали БПЛА со стороны РФ: в школах остановили обучение, есть прилет

10:55

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадкеВидео

10:48

Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

Реклама
09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять