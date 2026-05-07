Слов 'переписка' и 'переписываться' в украинском языке нет: как сказать правильно

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "переписка"
- Как говорить правильно — вести переписку или переписываться
В повседневной речи мы часто слышим слова "переписка" и "переписываться". Они настолько распространены, что многие воспринимают их как норму. На самом деле это кальки с русского языка, которые не соответствуют правилам украинского языка, отмечает портал "Мова — ДНК нации".
Как сказать на украинском "переписка" и "переписываться"
Украинский язык имеет собственные точные и устоявшиеся соответствия для обозначения обмена письмами или сообщениями. Вместо "переписка" рекомендуем употреблять слово "листування". Это слово полностью передает смысл и является нормативным. Например: "У нас тривале листування" или "Я перечитав все листування".
Вместо "переписываться" правильно говорить "листуватися":
- "Я люблю листуватися с друзями";
- "Вони почали листуватися нещодавно".
Когда речь идет о мессенджерах или социальных сетях, украинский язык также предлагает такие варианты: "обмінюватися повідомленнями", "писати одне одному".
Об источнике: "Язык — ДНК нации"
"Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.
