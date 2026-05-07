Слов 'переписка' и 'переписываться' в украинском языке нет: как сказать правильно

Хотя эти слова часто встречаются в быту, они не относятся к нормативному украинскому языку.

Как сказать по-украински "переписка" и "переписываться"

В повседневной речи мы часто слышим слова "переписка" и "переписываться". Они настолько распространены, что многие воспринимают их как норму. На самом деле это кальки с русского языка, которые не соответствуют правилам украинского языка, отмечает портал "Мова — ДНК нации".

Как сказать на украинском "переписка" и "переписываться"

Украинский язык имеет собственные точные и устоявшиеся соответствия для обозначения обмена письмами или сообщениями. Вместо "переписка" рекомендуем употреблять слово "листування". Это слово полностью передает смысл и является нормативным. Например: "У нас тривале листування" или "Я перечитав все листування".

Вместо "переписываться" правильно говорить "листуватися":

"Я люблю листуватися с друзями";

"Вони почали листуватися нещодавно".

Когда речь идет о мессенджерах или социальных сетях, украинский язык также предлагает такие варианты: "обмінюватися повідомленнями", "писати одне одному".

Об источнике: "Язык — ДНК нации" "Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.

