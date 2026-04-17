В современном языковом пространстве часто встречается калька с русского "лопнуло терпение", которую переводят как "лопнуло терпіння". Такой вариант является ошибочным и не соответствует нормам украинского языка.
Это выражение употребляют тогда, когда человек больше не может выдерживать неприятную ситуацию, окончательно теряет спокойствие или равновесие. Это момент эмоционального срыва, когда говорящему не хватает сил мириться с обстоятельствами.
Портал "Язык — ДНК нации" объясняет, что в украинском языке есть своя устоявшаяся конструкция — "терпець увірвався" или "урвався терпець".
В переносном смысле можно использовать и другие варианты. Например, "чаша переполнена" — это образное обозначение критического уровня нервного напряжения, когда события или действия накапливаются настолько, что человек больше не способен их терпеть. В этом случае речь идет о "чаше терпения", которая уже не может вместить новых негативных впечатлений.
Об источнике: "Язык — ДНК нации"
"Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.
