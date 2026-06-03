Незнакомцы заняли дом мужчины и оставили после себя только пепел

Вы узнаете:
- Почему хозяин дома считает незнакомцев причастными к пожару
- Что происходило на участке незадолго до трагедии
- Почему расследование до сих пор не дало ответов
Житель американского города Палм-Спрингс в штате Калифорния остался без дома после крупного пожара и теперь требует установить виновных. Мужчина уверен, что к трагедии могут быть причастны люди, которые незаконно проживали на его территории.
Марк Чаффинс не смог сдержать эмоций, рассказывая о том, как потерял свое жилье и имущество. По его словам, незадолго до пожара в доме поселились люди, которые занимают недвижимость без разрешения владельца. Об этом пишет New York Post.
Почему владелец подозревает сквоттеров
Чаффинс утверждает, что посторонние получили доступ к дому через его знакомого и со временем фактически обосновались на участке. По словам мужчины, несколько человек проживали там без какого-либо официального разрешения.
Американец также рассказал, что между жильцами неоднократно возникали конфликты, а на территорию дома не раз вызывали полицию. Именно поэтому хозяин считает, что незаконные жильцы могли быть связаны с обстоятельствами возникновения пожара.
"Речь идет о самовольном заселении и о том, насколько осторожными нужно быть людям, доверяя другим", - заявил Чаффинс местным журналистам.
Расследование продолжается
Несмотря на обвинения владельца, официальные органы пока не подтверждают связь между пожаром и людьми, которых он называет сквоттерами. Следователи продолжают устанавливать причину возгорания и не называют возможных подозреваемых.
Пожарные и полиция Палм-Спрингс проводят проверку всех обстоятельств происшествия. Представители властей подчеркивают, что выводы будут сделаны только после завершения расследования.
Смотрите в видео о том, что осталось от дома после незаконных жильцов:
Ранее Главред писал о том, что мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутри. Семейный конфликт закончился арестом. Мужчина снес часть дома экскаватором, подвергнув опасности жену и детей.
Также сообщалось о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.
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Об источнике: New York Post
New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.
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