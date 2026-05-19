Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

Жительница Великобритании устала терпеть мусор возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Женщина трижды попросила соседа убрать мусор, но ничего не менялось

Жительница жилого комплекса в Великобритании оказалась в центре скандала после того, как пожаловалась на соседа, превратившего общий переулок в свалку со строительным мусоров.

История быстро стала вирусной на Reddit и вызвала тысячи комментариев пользователей. По словам автора публикации, сосед неделями складировал старые шкафы, гипсокартон и разбитую плитку прямо возле гаража, мешая проезду автомобилей. После нескольких безуспешных просьб убрать мусор женщина обратилась в городские службы, и соседу выписали крупный штраф.

Мусор после ремонта перекрыл доступ к гаражу

По словам автора публикации, сосед несколько недель складывал строительные отходы прямо в узком общем переулке возле гаражей. Сначала там появились старые шкафы и мешки с гипсокартоном, затем уже разбитая плитка с торчащими гвоздями и даже старый холодильник.

Британка объяснила, что правила комплекса требуют держать проезд полностью свободным для машин скорой помощи и мусоровозов. Однако куча мусора выросла настолько, что она едва могла выехать из гаража, не рискуя повредить автомобиль.

Вежливые просьбы не помогли

Женщина рассказала, что трижды спокойно просила соседа убрать мусор. Тот каждый раз обещал вывезти отходы "на выходных", но ничего не менялось.

Мужчине пришлось оплатить срочный вывоз отходов

Когда старый холодильник окончательно перекрыл проход, британка решила обратиться в городскую службу контроля и товарищество собственников жилья. Уже в тот же день инспекторы выписали соседу крупный штраф и обязали убрать мусор в течение суток. Дополнительно ему пришлось оплатить срочный вывоз отходов.

Сосед устроил скандал после штрафа

После вмешательства властей сосед пришел к девушке с обвинениями и криками. По словам жителя, тот заявил, что настоящий сосед "дал бы еще несколько дней", а обращение в органы стоило ему сотней долларов.

Однако пользователи Reddit в большинстве поддержали женщину. Многие отметили, что соседу неоднократно давали шанс решить проблему мирно, но он игнорировал просьбы и создавал угрозу безопасности для всего квартала.

Один из комментаторов написал, что некоторые люди понимают последствия только после вмешательства закона, а другой добавил, что недели ожидания были более чем достаточным сроком для уборки строительного мусора.

"Вот именно. А некоторые люди, как ваш сосед, усвоят урок только на собственном горьком опыте. Вежливые просьбы на него не подействовали. Он не оставил вам иного выбора, кроме как позвонить в полицию. Вы поступили правильно. Вы не виноваты", - написал один из них.

