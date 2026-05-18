"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Каждый день миллионы украинцев приветствуют друг друга, даже не задумываясь о том, какие грамматические ловушки таятся в повседневных словах.

Почему нельзя говорить "добрый день" и как правильно здороваться

Украинцы ежедневно приветствуют друг друга автоматически и даже не задумываются, почему именно нужно говорить "доброго ранку", а не "добрий день" или "добрий вечір". На самом деле эти языковые формулы имеют четкое грамматическое объяснение, а некоторые из них еще и скрывают в себе пожелание собеседнику.

Главред узнал, как правильно здороваться на украинском языке и почему утреннее приветствие имеет особую форму.

Почему правильно говорить "доброго ранку"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила в TikTok, что утреннее приветствие в украинском языке традиционно употребляется в форме родительного падежа. По ее словам, фраза "доброго ранку" фактически является пожеланием человеку хорошо начать день.

"Именно языковая формула приветствия утром употребляется в форме родительного падежа — "доброго ранку". Мы как бы желаем человеку хорошо начать день", - пояснила эксперт.

Почему говорят "добрый день" и "добрый вечер"

В то же время дневное и вечернее приветствие в украинском языке имеют другую грамматическую форму — именительный падеж. Поэтому нормативными вариантами являются именно:

Добрый день!

Добрый вечер!

Как превратить приветствие в пожелание

Эксперт добавляет, что любое приветствие можно сделать теплее и более личным, если использовать форму пожелания. Например:

Доброго и мирного дня вам!

Доброго вечера!

Хорошего дня!

В таком случае форма родительного падежа используется уже не просто как приветствие, а как искреннее пожелание человеку хорошего настроения и спокойствия.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

