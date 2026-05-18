"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Руслана Заклинская
18 мая 2026, 19:38
Каждый день миллионы украинцев приветствуют друг друга, даже не задумываясь о том, какие грамматические ловушки таятся в повседневных словах.
Почему нельзя говорить "добрый день" и как правильно здороваться / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему правильно говорить "доброго дня", а не "добрый день"
  • Как обычное приветствие превратить в пожелание
  • Как правильно здороваться днем и вечером

Украинцы ежедневно приветствуют друг друга автоматически и даже не задумываются, почему именно нужно говорить "доброго ранку", а не "добрий день" или "добрий вечір". На самом деле эти языковые формулы имеют четкое грамматическое объяснение, а некоторые из них еще и скрывают в себе пожелание собеседнику.

Главред узнал, как правильно здороваться на украинском языке и почему утреннее приветствие имеет особую форму.

Почему правильно говорить "доброго ранку"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила в TikTok, что утреннее приветствие в украинском языке традиционно употребляется в форме родительного падежа. По ее словам, фраза "доброго ранку" фактически является пожеланием человеку хорошо начать день.

"Именно языковая формула приветствия утром употребляется в форме родительного падежа — "доброго ранку". Мы как бы желаем человеку хорошо начать день", - пояснила эксперт.

Почему говорят "добрый день" и "добрый вечер"

В то же время дневное и вечернее приветствие в украинском языке имеют другую грамматическую форму — именительный падеж. Поэтому нормативными вариантами являются именно:

  • Добрый день!
  • Добрый вечер!

Как превратить приветствие в пожелание

Эксперт добавляет, что любое приветствие можно сделать теплее и более личным, если использовать форму пожелания. Например:

  • Доброго и мирного дня вам!
  • Доброго вечера!
  • Хорошего дня!

В таком случае форма родительного падежа используется уже не просто как приветствие, а как искреннее пожелание человеку хорошего настроения и спокойствия.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

Новый премьер Венгрии Мадьяр выставил Украине условие для вступления в ЕС – что известно

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

