"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Вы узнаете:
- Почему правильно говорить "доброго дня", а не "добрый день"
- Как обычное приветствие превратить в пожелание
- Как правильно здороваться днем и вечером
Украинцы ежедневно приветствуют друг друга автоматически и даже не задумываются, почему именно нужно говорить "доброго ранку", а не "добрий день" или "добрий вечір". На самом деле эти языковые формулы имеют четкое грамматическое объяснение, а некоторые из них еще и скрывают в себе пожелание собеседнику.
Главред узнал, как правильно здороваться на украинском языке и почему утреннее приветствие имеет особую форму.
Почему правильно говорить "доброго ранку"
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила в TikTok, что утреннее приветствие в украинском языке традиционно употребляется в форме родительного падежа. По ее словам, фраза "доброго ранку" фактически является пожеланием человеку хорошо начать день.
"Именно языковая формула приветствия утром употребляется в форме родительного падежа — "доброго ранку". Мы как бы желаем человеку хорошо начать день", - пояснила эксперт.
Почему говорят "добрый день" и "добрый вечер"
В то же время дневное и вечернее приветствие в украинском языке имеют другую грамматическую форму — именительный падеж. Поэтому нормативными вариантами являются именно:
- Добрый день!
- Добрый вечер!
Смотрите видео о том, как правильно здороваться на украинском:
Как превратить приветствие в пожелание
Эксперт добавляет, что любое приветствие можно сделать теплее и более личным, если использовать форму пожелания. Например:
- Доброго и мирного дня вам!
- Доброго вечера!
- Хорошего дня!
В таком случае форма родительного падежа используется уже не просто как приветствие, а как искреннее пожелание человеку хорошего настроения и спокойствия.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
