Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

Дарья Пшеничник
18 мая 2026, 18:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Такой способ посадки огурцов является ярким примером эффективного и экологически чистого метода ведения сельского хозяйства.
Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке
Что положить в лунку при посадке огурцов / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Что положить в лунку при посадке огурцов
  • Почему это средство существенно увеличивает урожай

Садоводы все чаще обращают внимание на природные способы подкормки растений, и на этот раз в центре внимания оказалось растение, которое обычно считают надоедливым сорняком. Крапива, растущая почти в каждом дворе, оказывается способной существенно усилить развитие огурцов и обеспечить стабильный урожай без всякой химии.

При высадке огурцов огородники советуют положить на дно лунки измельченную молодую крапиву. Ее берут свежей, работая в перчатках, и добавляют в небольшом количестве — примерно две горсти. Сверху растительную массу прикрывают тонким слоем земли, чтобы корни не соприкасались со свежей крапивой напрямую. После этого высаживают рассаду или высевают семена и хорошо поливают, пишет ТСН.

Такой прием работает благодаря природным свойствам растения. Во время разложения крапива постепенно отдает почве азот, калий и другие микроэлементы, необходимые для активного роста огурцов. Питание поступает медленно и равномерно, что помогает растениям формировать крепкую корневую систему и стабильно плодоносить в течение всего сезона.

Помимо питательного действия, крапива улучшает структуру почвы: органическая масса делает землю более рыхлой, помогает удерживать влагу и обеспечивает корням доступ к кислороду. Это особенно важно в жаркие периоды, когда огурцы быстро реагируют на недостаток воды. Опытные огородники также отмечают, что растения, высаженные на такой природной подкормке, часто демонстрируют лучшую устойчивость к болезням.

Метод с использованием крапивы стал примером того, как простые природные ресурсы могут заменить искусственные удобрения. То, что обычно вырывают и выбрасывают, способно работать на пользу грядке, поддерживая плодородие земли и помогая получить щедрый урожай огурцов.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород удобрения огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

20:10Мир
Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:58Мир
Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Последние новости

20:13

Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

20:10

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

19:38

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинскомВидео

19:37

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот смотрит на хозяина и не моргаетВидео

19:10

Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
19:10

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026Видео

19:10

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремлямнение

19:02

Мир должен отвергнуть иллюзии и внимательно прислушиваться к оценкам Буданова, - американский эксперт

19:01

В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

Реклама
18:58

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:46

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

18:35

Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркойВидео

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

17:08

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

Реклама
16:59

От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

16:57

Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над "і"Видео

16:25

Как уменьшить джинсы в талии за несколько секунд: игла и нитка не понадобятсяВидео

16:25

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

16:22

Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

16:11

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибкиВидео

15:52

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

15:51

Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской областиВидео

15:41

Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

15:17

Путин оказался перед трудным выбором из-за войны: в разведке раскрыли проблему Кремля

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"Видео

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтелВидео

14:29

Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из РовенщиниФото

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцевВидео

14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

Реклама
13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Почему белье плохо отжимается в стиралке: причина, о которой мало кто догадывается

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять