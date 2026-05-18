Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

Такой способ посадки огурцов является ярким примером эффективного и экологически чистого метода ведения сельского хозяйства.

Что положить в лунку при посадке огурцов

Что положить в лунку при посадке огурцов

Почему это средство существенно увеличивает урожай

Садоводы все чаще обращают внимание на природные способы подкормки растений, и на этот раз в центре внимания оказалось растение, которое обычно считают надоедливым сорняком. Крапива, растущая почти в каждом дворе, оказывается способной существенно усилить развитие огурцов и обеспечить стабильный урожай без всякой химии.

При высадке огурцов огородники советуют положить на дно лунки измельченную молодую крапиву. Ее берут свежей, работая в перчатках, и добавляют в небольшом количестве — примерно две горсти. Сверху растительную массу прикрывают тонким слоем земли, чтобы корни не соприкасались со свежей крапивой напрямую. После этого высаживают рассаду или высевают семена и хорошо поливают, пишет ТСН.

Такой прием работает благодаря природным свойствам растения. Во время разложения крапива постепенно отдает почве азот, калий и другие микроэлементы, необходимые для активного роста огурцов. Питание поступает медленно и равномерно, что помогает растениям формировать крепкую корневую систему и стабильно плодоносить в течение всего сезона.

Помимо питательного действия, крапива улучшает структуру почвы: органическая масса делает землю более рыхлой, помогает удерживать влагу и обеспечивает корням доступ к кислороду. Это особенно важно в жаркие периоды, когда огурцы быстро реагируют на недостаток воды. Опытные огородники также отмечают, что растения, высаженные на такой природной подкормке, часто демонстрируют лучшую устойчивость к болезням.

Метод с использованием крапивы стал примером того, как простые природные ресурсы могут заменить искусственные удобрения. То, что обычно вырывают и выбрасывают, способно работать на пользу грядке, поддерживая плодородие земли и помогая получить щедрый урожай огурцов.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

