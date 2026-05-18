Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

Юрий Берендий
18 мая 2026, 18:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ЕС идет поиск единственного специального представителя, кандидатуру которого должны согласовать все ключевые европейские игроки, в Politico раскрыли детали.
Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии
Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах — Politico / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Европа ищет спецпредставителя для мирных переговоров с РФ
  • На роль переговорщика рассматривают Меркель, Каллас и Стубба
  • Главная проблема заключается в неспособности ЕС прийти к согласию между собой

В Европе продолжаются обсуждения о возможном назначении специального переговорщика для участия в потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией, который мог бы заменить американскую сторону. Среди возможных кандидатов в этом контексте упоминается бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом говорится в подкасте обозревателя Politico Ника Винокура.

Отмечается, что из-за того, что команда президента США Дональда Трампа сосредоточена на войне против Ирана, вопрос назначения такого спецпредставителя все больше переходит в плоскость ответственности Европы. При этом как Украина, так и Россия якобы декларируют готовность к участию в подобном формате.

видео дня

Также он напомнил, что идея привлечения к переговорам Герхарда Шрёдера была отклонена, а украинский министр иностранных дел в этом контексте иронично заметил, что подобным образом можно было бы рассматривать и других пророссийски настроенных публичных лиц.

Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер / Инфографика: Главред

В то же время и Киев, и Москва, по оценкам, склоняются к тому, что Европа должна определить одного конкретного представителя, а не коллегиальный орган.

Среди других потенциальных кандидатов также называют Каю Каллас.

"Главный дипломат ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла возможность назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят это позже в этом месяце. Она даже, кажется, выдвинула свою кандидатуру на прошлой неделе, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия"", — отметил автор.

В то же время Ник Винокур уточняет, что, по словам трех неназванных европейских дипломатов, российский диктатор и военный преступник Путин может не согласиться с кандидатурой Каллас из-за ее жесткой антироссийской позиции.

"К сожалению, она сама исключила себя из этого списка", — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Автор подкаста также отмечает, что вокруг других возможных кандидатур продолжаются активные обсуждения. В частности, среди них фигурирует Ангела Меркель, которая имеет опыт прямых контактов как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным, однако ее предыдущие неудачные попытки посредничества многими в Европе рассматриваются как серьезный аргумент против ее назначения.

Еще одним вариантом называют Александра Стубба, президента Финляндии, который имеет опыт переговорной работы и выражал готовность к подобной роли. Однако ему потребуется широкая поддержка в ЕС, а членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие Москвой.

Также упоминается Марио Драги, которого в Европе уважают как умеренного политика без резкой антироссийской или пророссийской позиции, однако публичных сигналов о его готовности взять на себя такую миссию нет, поскольку он сосредоточен на экономических вопросах.

По словам лиц, знакомых с позицией Киева, будущий спецпредставитель должен иметь сильную поддержку ЕС, но в то же время не быть прямым представителем самого блока, которому Россия не доверяет.

В этом контексте потенциально рассматриваются такие фигуры, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

"Самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев прийти к согласию между собой", — говорится в материале.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как Европа может заставить Россию завершить войну — мнение эксперта

Как писал Главред, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что самым быстрым путем к прекращению войны остается вариант, при котором любой посредник мог бы предложить режим прекращения огня без предварительных условий.

Морозов также отметил, что шанс на быстрое прекращение боевых действий уже возникал в начале 2025 года, когда администрация Дональда Трампа в США предложила соответствующую концепцию. Однако, по его мнению, реализация этой инициативы была фактически сорвана после того, как переговорный процесс перешел к обсуждению условий непосредственно с Путиным, что существенно затруднило достижение договоренностей.

"Если Евросоюз выставит сильного переговорщика, сформирует сильную позицию и создаст, как предполагалось с самого начала, некий консорциум из шести-семи государств, а лучше из десяти крупных государств, в который входил бы Китай, тогда ситуация может измениться. Этот консорциум должен был бы доброжелательно сказать Владимиру Путину: либо все это будет завершено в течение шести месяцев, либо для Российской Федерации все станет безнадежно хуже. Такое гипотетически возможно", — указал эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, что мирные переговоры под эгидой США фактически зашли в тупик, а в Киеве и Москве все скептичнее оценивают возможность дипломатического прорыва с участием Вашингтона. В Financial Times писали о полном застое процесса. В Кремле при этом продолжают настаивать на максималистских требованиях.

Как ранее сообщал Главред, Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и заявил, что Украина готова к серьезному диалогу только при наличии реальных намерений со стороны РФ. В Киеве подчеркивают, что заключение мира не является проявлением слабости, а возможные контакты между сторонами требуют предварительной подготовки и политической воли.

Отметим, что Китай после переговоров с США заявил о готовности содействовать завершению войны в Украине и пообещал в дальнейшем играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании. В Пекине признали, что быстрого решения не существует. Си Цзиньпин и Дональд Трамп также обсуждали украинский вопрос во время отдельных контактов.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз война в Украине Европа мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

20:10Мир
Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:58Мир
Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Последние новости

20:13

Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

20:10

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

19:38

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинскомВидео

19:37

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот смотрит на хозяина и не моргаетВидео

19:10

Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
19:10

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026Видео

19:10

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремлямнение

19:02

Мир должен отвергнуть иллюзии и внимательно прислушиваться к оценкам Буданова, - американский эксперт

19:01

В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

Реклама
18:58

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:46

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

18:35

Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркойВидео

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

17:08

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

Реклама
16:59

От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

16:57

Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над "і"Видео

16:25

Как уменьшить джинсы в талии за несколько секунд: игла и нитка не понадобятсяВидео

16:25

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

16:22

Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

16:11

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибкиВидео

15:52

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

15:51

Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской областиВидео

15:41

Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

15:17

Путин оказался перед трудным выбором из-за войны: в разведке раскрыли проблему Кремля

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"Видео

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтелВидео

14:29

Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из РовенщиниФото

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцевВидео

14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

Реклама
13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Почему белье плохо отжимается в стиралке: причина, о которой мало кто догадывается

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять