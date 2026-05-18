Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

В ЕС идет поиск единственного специального представителя, кандидатуру которого должны согласовать все ключевые европейские игроки, в Politico раскрыли детали.

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах — Politico

Европа ищет спецпредставителя для мирных переговоров с РФ

На роль переговорщика рассматривают Меркель, Каллас и Стубба

Главная проблема заключается в неспособности ЕС прийти к согласию между собой

В Европе продолжаются обсуждения о возможном назначении специального переговорщика для участия в потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией, который мог бы заменить американскую сторону. Среди возможных кандидатов в этом контексте упоминается бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом говорится в подкасте обозревателя Politico Ника Винокура.

Отмечается, что из-за того, что команда президента США Дональда Трампа сосредоточена на войне против Ирана, вопрос назначения такого спецпредставителя все больше переходит в плоскость ответственности Европы. При этом как Украина, так и Россия якобы декларируют готовность к участию в подобном формате.

Также он напомнил, что идея привлечения к переговорам Герхарда Шрёдера была отклонена, а украинский министр иностранных дел в этом контексте иронично заметил, что подобным образом можно было бы рассматривать и других пророссийски настроенных публичных лиц.

В то же время и Киев, и Москва, по оценкам, склоняются к тому, что Европа должна определить одного конкретного представителя, а не коллегиальный орган.

Среди других потенциальных кандидатов также называют Каю Каллас.

"Главный дипломат ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла возможность назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят это позже в этом месяце. Она даже, кажется, выдвинула свою кандидатуру на прошлой неделе, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия"", — отметил автор.

В то же время Ник Винокур уточняет, что, по словам трех неназванных европейских дипломатов, российский диктатор и военный преступник Путин может не согласиться с кандидатурой Каллас из-за ее жесткой антироссийской позиции.

"К сожалению, она сама исключила себя из этого списка", — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Автор подкаста также отмечает, что вокруг других возможных кандидатур продолжаются активные обсуждения. В частности, среди них фигурирует Ангела Меркель, которая имеет опыт прямых контактов как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным, однако ее предыдущие неудачные попытки посредничества многими в Европе рассматриваются как серьезный аргумент против ее назначения.

Еще одним вариантом называют Александра Стубба, президента Финляндии, который имеет опыт переговорной работы и выражал готовность к подобной роли. Однако ему потребуется широкая поддержка в ЕС, а членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие Москвой.

Также упоминается Марио Драги, которого в Европе уважают как умеренного политика без резкой антироссийской или пророссийской позиции, однако публичных сигналов о его готовности взять на себя такую миссию нет, поскольку он сосредоточен на экономических вопросах.

По словам лиц, знакомых с позицией Киева, будущий спецпредставитель должен иметь сильную поддержку ЕС, но в то же время не быть прямым представителем самого блока, которому Россия не доверяет.

В этом контексте потенциально рассматриваются такие фигуры, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

"Самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев прийти к согласию между собой", — говорится в материале.

Как писал Главред, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что самым быстрым путем к прекращению войны остается вариант, при котором любой посредник мог бы предложить режим прекращения огня без предварительных условий.

Морозов также отметил, что шанс на быстрое прекращение боевых действий уже возникал в начале 2025 года, когда администрация Дональда Трампа в США предложила соответствующую концепцию. Однако, по его мнению, реализация этой инициативы была фактически сорвана после того, как переговорный процесс перешел к обсуждению условий непосредственно с Путиным, что существенно затруднило достижение договоренностей.

"Если Евросоюз выставит сильного переговорщика, сформирует сильную позицию и создаст, как предполагалось с самого начала, некий консорциум из шести-семи государств, а лучше из десяти крупных государств, в который входил бы Китай, тогда ситуация может измениться. Этот консорциум должен был бы доброжелательно сказать Владимиру Путину: либо все это будет завершено в течение шести месяцев, либо для Российской Федерации все станет безнадежно хуже. Такое гипотетически возможно", — указал эксперт.

Напомним, что мирные переговоры под эгидой США фактически зашли в тупик, а в Киеве и Москве все скептичнее оценивают возможность дипломатического прорыва с участием Вашингтона. В Financial Times писали о полном застое процесса. В Кремле при этом продолжают настаивать на максималистских требованиях.

Как ранее сообщал Главред, Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и заявил, что Украина готова к серьезному диалогу только при наличии реальных намерений со стороны РФ. В Киеве подчеркивают, что заключение мира не является проявлением слабости, а возможные контакты между сторонами требуют предварительной подготовки и политической воли.

Отметим, что Китай после переговоров с США заявил о готовности содействовать завершению войны в Украине и пообещал в дальнейшем играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании. В Пекине признали, что быстрого решения не существует. Си Цзиньпин и Дональд Трамп также обсуждали украинский вопрос во время отдельных контактов.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

