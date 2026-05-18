На 64-м году жизни: умер народный депутат Украины Степан Кубив

Коллеги народного депутата говорят, что он "был носителем мудрости".

Умер Степан Кубів

Умер народный депутат Степан Кубив

Он ушел из жизни на 64-м году

В понедельник, 18 мая, скончался народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Степан Кубив. Об этом сообщил общественный деятель, политический эксперт, блогер и кандидат юридических наук Андрей Смолий.

О смерти Кубива также сообщили и его коллеги. Так, депутат Украины VIII-IX созывов, председатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко написал, что был знаком с ним более 20 лет.

"С глубокой скорбью узнал о неожиданной смерти близкого коллеги Степана Ивановича Кубива. Более двадцатилетнее знакомство с ним оставило в памяти добрые воспоминания о его порядочности, профессионализме и чувстве времени. Таких людей мало. Нам будет не хватать Вашей рассудительности и поддержки. Вечная память", — говорится в сообщении.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Степан Кубив был носителем мудрости в Раде, к которому многие коллеги подходили за советом.

"Мы много работали вместе еще в правительстве. Сейчас он, можно сказать, был соседом по партии. Каждый день утром здоровался, спрашивал, как там наш маленький Иванко, передавал ему книжки для чтения. Печальная новость", — добавил Железняк.

Верховная Рада в Telegram-канале отмечает, что Кубив ушел из жизни на 64-м году жизни. В Верховной Раде IX созыва он работал членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал должности председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины.

"Степан Иванович — человек, который много лет работал на благо государства и украинского парламентаризма. Его опыт, профессионализм и вклад в развитие страны навсегда останутся в истории Украины. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и работал со Степаном Кубивым. Вечная и светлая память", — говорится в сообщении.

Что известно о Степане Кубиве

Степан Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства, первым вице-премьер-министром Украины и министром экономического развития и торговли Украины с 2016 по 2019 год.

Также он был председателем Национального банка Украины (24 февраля — 19 июня 2014), представителем президента Украины в парламенте (2015 — 2016) и председателем Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса.

Напомним, Главред ранее сообщал, что 8 апреля на 63-м году жизни скончался украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Черногуз.

5 апреля украинский оперный певец, Заслуженный артист Украины и солист Национальной оперы Украины Петр Приймак скончался в возрасте 57 лет.

О личности: Ярослав Железняк Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

