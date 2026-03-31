В возрасте 42 лет умер комик и звезда американских сериалов

Популярный в США актёр и комик, известный по работе в сериале "Голубая кровь" Алекс Дуонг, скончался в субботу, согласно сообщению на странице GoFundMe, созданной в прошлом году для поддержки его и его семьи во время лечения рака.
Как пишет Nbcnews, на момент смерти ему было 42 года.
"С глубочайшей скорбью сообщаем, что наш дорогой Алекс мирно скончался сегодня утром в окружении любви и дорогих друзей. Он чувствовал себя комфортно и, к счастью, не испытывал боли", — написала Хилари Стил, создавшая страницу для сбора средств.
Согласно её сообщению, жена Дуонга, Кристина Дуонг, и дочь, Эверест, "смогли навестить его вчера вечером, и он был достаточно в сознании, чтобы попрощаться со своей маленькой дочкой, которую он ценил каждую минуту с самого дня её рождения".
Стил сказала, что семья "опустошена, но очень благодарна за поддержку, молитвы и щедрость, которые вы все проявили в это невообразимо трудное время".
В прошлом году Дуонгу был поставлен диагноз альвеолярная рабдомиосаркома, о чем он рассказал газете Los Angeles Times. Диагноз был поставлен после головной боли, появившейся у него за глазами в начале прошлого года, за которой последовало выпячивание левого глаза, настолько заметное, что начальник отправил его домой с работы.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Стужук, которая не раз попадала в скандал из-за своих неоднозначных высказываний, захотела домой.
Ранее также популярная голивудская актриса Анджелина Джоли обеспокоила своих поклонников внешним видом.
Вас также может заинтересовать:
- Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак
- Популярной американской актрисе диагностировали рак груди
- "Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком
О персоне: Алекс Дуонг
Алекс Дуонг был американским комиком и телеактером. Он наиболее известен по роли преступника и главаря банды Сонни Ле в американском полицейском телесериале "Голубая кровь".
Дуонг был стендап-комиком, работал вышибалой в The Comedy Store и выступал в The Laugh Factory. Он был одним из первых участников Roast Battle в Comedy Store и в итоге принял участие в 3-м сезоне "Jeff Ross Presents Roast Battle" на Comedy Central, где соревновался с комиком Робином Траном.
Дуонг снимался в качестве приглашенного актера в таких телепрограммах, как "Все ненавидят Криса", "Молодые и дерзкие", "90210", "Mad TV", "Долина смерти" и "Декстер", а также играл роль Чингисхана в комедийном телесериале на YouTube "Цена жизни".
