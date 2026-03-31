Хотела бы вернуться: блогерша Стужук взвыла за Украиной

Кратко:
- Что написала Стужук
- Что она собралась делать в Украине
Некогда украинская блогерша София Стужук, которая уехала из страны после начала полномасштабного вторжения и поддержала предательницу Украины Ани Лорак, вспомнила, что она украинка.
На своей странице в Instagram антивакцинаторша и многодетная мать Стужук написала, что она сильно скучает по украинскому Севастополю.
"Как бы я хотела вернуться в Севастополь. В свою квартиру, в которой выросла. Пройти с Колобова до Юмашева пешком. И до парка Победы. И до… не помню как назывался район где конечная 83 топика. Погулять по набережной. Через памятник Матросу и Солдату до Пожарова. Я так ясно всё помню", - пишет Стужук.
Впрочем, в комментариях к аналогичному посту в Телеграмм, ей не советуют ехать в оккупированный террористической Россией Севастополь. Более того, вся аудитория Стужук - это оккупанты, которые расхваливают террориста Путина и продвигают кремлевский нарративы, на которые сама Стужук - не реагирует.
О персоне: София Стужук
Стужук София — блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы — лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.
