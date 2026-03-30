Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

Королевский фотограф Крис Джексон считает, что трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что их воспитание далеко не обычное.
Фотограф Getty Images поговорил с Page Six на вечеринке, посвященной презентации его новой книги "Современное величие: Британская королевская семья в новую эпоху", которая состоялась на Верхнем Ист-Сайде.
"Вы видите их нечасто, но когда видите, приятно наблюдать за тем, как они растут", — сказал Джексон о принце Джордже (12 лет), принцессе Шарлотте (11 лет) и принце Луи (7 лет).
"У неё потрясающая выдержка", — сказал он о маленькой принцессе.
Джексона особенно тронул откровенный снимок Шарлотты, сделанный им во время её поездки в карете на параде Trooping the Colour в 2024 году.
"На этом снимке она выглядит очень сосредоточенной", — сказал Джексон о фотографии, которая вошла в его новую книгу, добавив: "Мне очень нравится этот момент".
Джексон вспомнил ещё один "особенно забавный" момент, запечатлённый на его камеру во время парада в честь Дня Победы в 2025 году, когда братья и сёстры Джорджа "шутили над его причёской".
Основываясь на собственных наблюдениях, Джексон считает, что три маленьких члена королевской семьи начинают понимать, что они не просто обычные дети.
"Думаю, они осознают, что находиться в таких ситуациях ненормально", — сказал он, имея в виду их королевские появления, такие как парад Trooping The Colour.
"Приятно видеть, как они взаимодействуют друг с другом", — добавил он.
Хотя Шарлотта — вылитая копия своего отца, Джексон описал её как мини-версию Кейт.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред