Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Королевский фотограф Крис Джексон считает, что трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что их воспитание далеко не обычное.

Фотограф Getty Images поговорил с Page Six на вечеринке, посвященной презентации его новой книги "Современное величие: Британская королевская семья в новую эпоху", которая состоялась на Верхнем Ист-Сайде.

"Вы видите их нечасто, но когда видите, приятно наблюдать за тем, как они растут", — сказал Джексон о принце Джордже (12 лет), принцессе Шарлотте (11 лет) и принце Луи (7 лет).

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей

"У неё потрясающая выдержка", — сказал он о маленькой принцессе.

Джексона особенно тронул откровенный снимок Шарлотты, сделанный им во время её поездки в карете на параде Trooping the Colour в 2024 году.

"На этом снимке она выглядит очень сосредоточенной", — сказал Джексон о фотографии, которая вошла в его новую книгу, добавив: "Мне очень нравится этот момент".

Джексон вспомнил ещё один "особенно забавный" момент, запечатлённый на его камеру во время парада в честь Дня Победы в 2025 году, когда братья и сёстры Джорджа "шутили над его причёской".

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей

Основываясь на собственных наблюдениях, Джексон считает, что три маленьких члена королевской семьи начинают понимать, что они не просто обычные дети.

"Думаю, они осознают, что находиться в таких ситуациях ненормально", — сказал он, имея в виду их королевские появления, такие как парад Trooping The Colour.

"Приятно видеть, как они взаимодействуют друг с другом", — добавил он.

Хотя Шарлотта — вылитая копия своего отца, Джексон описал её как мини-версию Кейт.

