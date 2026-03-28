Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

Алена Кюпели
28 марта 2026, 14:15
Принц и принцесса Уэлльские задумались о будущем своих детей в Англии.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • О чем думают принц и принцесса
  • Что они хотят привить своим детям

Принцесса и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон тщательно обдумывает варианты выбора будущих школ для своих детей и, возможно, обращаются за советом к доверенным друзьям.

Как пишет HELLO, Мелани Сандерсон, главный редактор The Good Schools Guide, утверждает, что королевская пара, вероятно, обращается за советом к своему близкому кругу общения, особенно к тем, у кого есть дети постарше, взвешивая лучшие варианты для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
Кейт Миддлтон озабочена будушим детей / Instagram/princeandprincessofwales

Принц Джордж, 12 лет, принцесса Шарлотта, 10 лет, и принц Луи, 7 лет, все учатся в одной школе, Ламбрук.

Принц Уильям и Кейт, которые оба лично познакомились с британской системой школ-интернатов — Уильям в Итонском колледже, а Кейт в Мальборо-колледже — сейчас сосредоточены на Джордже, который учится в последнем классе подготовительной школы.

"Я думаю, мы знаем, что во всех этих школах есть люди, близкие к королевской семье, — добавила Мелани. — И, конечно, многие из них тоже там учились. Я предполагаю, что у них есть короткий список школ, которые они всегда держали в уме, а затем они посещают эти школы, чтобы увидеть, какова реальность на местах, и составить представление, потому что в таких вещах нужно полагаться на свою интуицию".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ответственные родители / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Мелани также подчеркнула, что это говорит о подходе Уильяма и Кейт к воспитанию детей, сказав: "Еще один интересный момент, который, как мне кажется, говорит о том, как они хотят воспитывать детей, заключается в том, что, я думаю, они хотят, чтобы у детей был выбор. Я не думаю, что они хотят, чтобы их дети чувствовали, что существует только предопределенный путь. Конечно, в какой-то степени это так, но я думаю, они хотят, чтобы дети чувствовали, что у них тоже есть право голоса, и они хотят слышать их мнение".

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

