Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

Со временем потребность в совместном сне исчезает, и важно вовремя приучить детей спать в отдельной кровати.

Совместный сон с детьми для некоторых родителей — это спасение

Вы узнаете:

Почему мамы выбирают совместный сон

Как совместить отдельный сон ребенка с потребностью в объятиях и близости

Когда родителям стоит переложить малышей в собственную кровать

После рождения ребенка один из важных вопросов, который беспокоит родителей, — это сон. Одни являются сторонниками совместного сна, тогда как другие считают, что малыш с рождения должен спать отдельно от родителей.

В Threads украинцы обсудили эту тему. Пользовательница под ником dasha_korniienko написала, что считает совместный сон родителей и ребенка неудобным и опасным.

"Почему мамы так любят совместный сон со своими детьми? Я адекватно понимаю, что и ребенку, и родителям лучше, когда есть место, где можно расправиться и вытянуться. К тому же это опасно. По статистике, в Ирландии, например, 49% случаев СВДС (синдрома внезапной детской смерти — Главред) были у родителей, которые практиковали совместный сон. Что вы об этом думаете?", — говорится в посте.

В комментариях женщины аргументировали совместный сон тем, что он давал возможность выспаться обоим — и маме, и ребенку.

"Для меня с сыном совместный сон был единственным вариантом хоть немного поспать ночью. Дочь, наоборот, в младенчестве лучше спала в своей кроватке, а с 5 месяцев вообще в отдельной комнате", - рассказала о своем опыте пользовательница gifts_handmade_ua.

Другие мамы отметили, что, несмотря на бессонные ночи, не могли спать с ребенком в одной кровати из-за страха навредить ему.

"Я не могла заснуть с ребенком, он был на ГВ (грудном вскармливании — Главред), и я вставала миллион раз каждую ночь, гуляя, но не могла заснуть с ним. Я боялась раздавить, придавить, что подушка перекроет дыхание, что одеяло было слишком тяжелым и так далее", — написала angelina_masliukova.

Какие советы по совместному сну дает психолог

На своем YouTube-канале психолог Марина Романенко рассказала, что в первые годы жизни ребенку нужно чувство безопасности. Его малыш получает за счет телесного контакта с родителями.

При этом однозначного ответа по поводу совместного сна нет. Если у родителей были основания укладывать ребенка спать в отдельную кровать, то важно давать ребенку больше физического контакта днем: больше обнимать, брать на руки и целовать.

Если родители плохо спят и днем из-за этого срываются на ребенка — это первый признак того, что нужно научить ребенка спать отдельно.

При этом важно выделить на процесс приучения к отдельной кровати отдельный период времени, который не будет совпадать, например, с адаптацией к детскому саду.

С какого возраста ребенок должен спать отдельно

Романенко отметила, что дети в 5-6 лет уже должны спать отдельно от родителей. А тем более правило отдельного сна касается подростков. Исключением может стать только период, когда ребенок болеет.

О личности: Марина Романенко Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

