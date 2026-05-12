Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

Сергей Кущ
12 мая 2026, 15:43
Этот день традиционно связывают с молитвами, семейным благополучием и началом настоящего тепла.
Когда Летний Николай по новому стилю
Когда Летний Николай по новому стилю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему праздник называют Летним Николаем
  • Когда отмечаем в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты многих церковных праздников изменились. Из-за этого многие украинцы интересуются, когда Летний Николай по новому стилю и какого числа теперь отмечают этот праздник.

Когда Николай Весенний по новому календарю

Ранее праздник Николая Летнего отмечали 22 мая по старому стилю. Однако после календарной реформы дата сместилась на 13 дней раньше.

Теперь Летний Николай по новому стилю в Украине отмечается 9 мая.

В народе этот праздник также называют:

  • Николай Весенний;
  • Николай Теплый;
  • Николай с травой.

Почему праздник называют Летним Николаем

Святителя Николая почитают несколько раз в году, однако самыми известными считаются две даты:

  • зимний Николай;
  • весенний или летний Николай.

В народе говорили: "Два Николая — один с травой, другой с морозом".

Считалось, что именно после Николая Весеннего природа окончательно пробуждается, начинается активный рост травы и устанавливается более теплая погода.

Что можно делать на Летнего Николая

В этот день верующие традиционно посещают церковь и молятся святому Николаю о:

  • здоровье;
  • благополучии;
  • защите в дороге;
  • помощи в жизненных трудностях.

Также на Николая Весеннего принято освящать воду. В народе верили, что она обладает особой силой и помогает защищать дом от бед.

С давних времен праздник считался благоприятным для:

  • свадеб;
  • помолвок;
  • начала огородных работ;
  • посадки картофеля.

После Летнего Николая в народе также разрешали начинать купальный сезон.

Что нельзя делать в день Николая Летнего

С праздником связано и несколько народных запретов. Считалось, что в этот день нельзя:

  • ссориться и ругаться;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • брать деньги в долг;
  • обижать детей и пожилых людей.

Также по народным приметам не советовали выносить мусор после захода солнца и стричь волосы или ногти.

Народные приметы на Николая Весеннего

С этим днем связано много погодных наблюдений.

Например:

  • дождь на Николая — к хорошему урожаю;
  • гром ночью обещает скорое потепление;
  • если квакают лягушки — будет богатый урожай овса.

Если же погода на праздник прохладная, в народе верили, что настоящее тепло придет только ближе к Троице.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

