Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в мае 2026 года.

Православный календарь на май / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Май 2026 года принесет множество важных церковных дат и праздников. В православном календаре — дни памяти святых, посты и значимые события, которые помогут верующим правильно спланировать месяц и не пропустить главные духовные даты.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в мае 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Церковный календарь на март 2026

Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.

Православные праздники по новому стилю в мае 2026 года будут такие:

1.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.

2.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.

3.05 - прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, иконы Богородицы Успение Киево-Печерская и Киево-Печерской иконы Божией Матери.

4.05 - мц. Пелагии, девы Тарсийской.

5.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

6.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Иова Почаевского.

7.05 - прмч. Пахомия Русина Афонского, Любецкой иконы Божией Матери.

8.05 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова, прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне.

9.05 - перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (Летний Николай).

10.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

11.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Эпифания.

13.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.

14.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.

15.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.

16.05 - прп. Федора Освященного.

17.05 - ап. Андроника и св. Юнии.

18.05 - свв. отцов семерых Вселенских соборов.

19.05 - мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского.

20.05 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

21.05 - Вознесение Господне, равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.

22.05 - мч. Василиска.

23.05 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.

24.05 – святых отцов I Вселенского собора, прп. Симеона столпника на Дивной горе.

25.05 - третье обретение главы Иоанна Предтечи, свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.

26.05 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

27.05 - обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.

28.05 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.

29.05 - мц. Феодосии девы, Тирской.

30.05 - Троицкая поминальная суббота, прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской.

31.05 - День Святой Троицы, Пятидесятница, ап. от 70-ти Ерма, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

