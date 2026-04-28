В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

Ситуация настолько критическая, что российское военное руководство вынуждено оправдываться перед ректорами вузов.

Мобилизация студентов в РФ

Главное из новости:

Кремль паникует из-за недовольства студентов

Вербовку студентов маскируют под "добровольную"

Университетам навязали план мобилизации 2%

Министерство обороны России оказалось под давлением после того, как в стране вспыхнуло возмущение из-за массового привлечения студентов в подразделения беспилотных систем (USF). Волна критики оказалась настолько масштабной, что военное руководство было вынуждено срочно созывать ректоров ведущих университетов и давать объяснения по поводу условий вербовки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Срочное совещание и попытки "потушить пожар"

По данным аналитиков, 27 апреля состоялась закрытая встреча представителей Минобороны РФ, Министерства науки и высшего образования, а также руководителей крупных университетов. Формальная тема — "принципы и условия" набора студентов в военные структуры.

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин пытался убедить участников, что контракты со студентами заключаются только на один год, участие в программе является "исключительно добровольным", а информация о массовых отчислениях для последующей отправки на фронт "не соответствует действительности".

Однако само появление таких заявлений, отмечают аналитики, свидетельствует о глубоком кризисе доверия.

Кремль боится, что операторов дронов превратят в "штурмовое мясо"

ISW обращает внимание, что паника в российском руководстве усиливается. Министр обороны Андрей Белоусов до конца апреля должен подписать приказ о персональной ответственности командиров за соблюдение условий службы студентов.

Это попытка успокоить молодежь, которая опасается, что после подписания контракта их могут без согласия перебросить в штурмовые подразделения — те самые, где уровень потерь традиционно самый высокий.

Аналитики ISW напоминают, что вербовочная кампания стартовала еще зимой 2025–2026 годов, и Кремль пытается удержать ее от провала, чтобы не потерять источник "пушечного ресурса".

Даже пропагандисты не выдержали

Необычным для российской информационной системы стало то, что критика прозвучала даже от лояльных "военкоров". Еще в марте они начали публично заявлять, что студенты боятся оказаться в штурмовых отрядах вместо работы с БПЛА, а сама кампания выглядит хаотичной и деморализующей.

"План 2%" и манипуляции статистикой

Несмотря на заявления о добровольности, ISW сообщает, что министр науки Валерий Фальков еще в начале года установил для университетов четкий норматив: не менее 2% студентов должны подписать контракт с Минобороны.

На этом фоне российские чиновники пытаются создать иллюзию контроля:

заместитель министра Дмитрий Афанасьев заявил, что получено лишь "шесть жалоб";

Горемыкин озвучил фантастический показатель "93% доверия студентов к Минобороны".

Однако срочность совещаний и личное участие Белоусова, подчеркивают аналитики, демонстрируют реальный масштаб проблемы — от управленческого хаоса до страха перед возможными студенческими протестами.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

