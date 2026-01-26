Укр
Читать на украинском
Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против Путина

Мария Николишин
26 января 2026, 14:35
1222
Максакова сказала, что перед российскими элитами стоит дилемма.
Возможность бунта элит против Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления:

  • Среди элиты РФ есть те, кто хотел бы "сдать Путина"
  • Так они могли бы смягчить себе наказание
  • Это был бы самый короткий путь

Среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. Об этом в чате на Главреде рассказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, перед российскими элитами стоит дилемма: снести Путина самостоятельно, тем самым изыскав себе какие-то послабления.

видео дня

"Ведь все они – преступники, однако ликвидация Путина его окружением, возможно, смягчила бы наказание для тех, кто освободит мир от упыря. Возможно, это предложение должно было быть как-то оформлено", – отметила она.

Максакова считает, что нужно было назначить миллиард или пять-десять миллиардов "за голову Путина".

"Частные военные компании по всему миру, думаю, разрабатывали бы планы, пытались опередить друг друга и сделать миру доброе дело, и получить большой денежный фонд. Механизмы нужно было четче прописывать, а не озвучивать все это как шутку, чтобы тот, кто за это возьмется, понимал, каким будет результат", - подчеркнула экс-депутат Госдумы РФ.

Кроме того, по ее мнению, среди элит полно ренегатов и тех, кто хотел бы сдать Путина.

"Какие для этого нужно создать внешние факторы – это вопрос к спецслужбам. Думаю, что такие разработки все-таки существуют. Это был бы самый короткий путь", – подытожила общественная деятельница.

Мария Максакова / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

Бунт против власти в России

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в Петербурге накопилось немало предпосылок для социального взрыва.

"Петербург вполне может вспыхнуть и стать одной из ключевых болевых точек, с которых может начаться эффект домино в России", - добавила она.

Протестные настроения в РФ - что известно

Как сообщал Главред, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прозвучало несколько заявлений о перспективе похищения США кремлевского диктатора Владимира Путина. С точки зрения кремлевской элиты это самый выгодный для них сценарий.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар говорил, что блэкаут в Москве или переход топливного кризиса в России на новый уровень может вызвать серьезное недовольство со стороны населения и даже перерасти в беспорядки.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что если массированные удары по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на российского диктатора и военного преступника Путина для прекращения войны против Украины.

Читайте также:

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

