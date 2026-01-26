Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против Путина

Максакова сказала, что перед российскими элитами стоит дилемма.

Возможность бунта элит против Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления:

Среди элиты РФ есть те, кто хотел бы "сдать Путина"

Так они могли бы смягчить себе наказание

Это был бы самый короткий путь

Среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. Об этом в чате на Главреде рассказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, перед российскими элитами стоит дилемма: снести Путина самостоятельно, тем самым изыскав себе какие-то послабления.

"Ведь все они – преступники, однако ликвидация Путина его окружением, возможно, смягчила бы наказание для тех, кто освободит мир от упыря. Возможно, это предложение должно было быть как-то оформлено", – отметила она.

Максакова считает, что нужно было назначить миллиард или пять-десять миллиардов "за голову Путина".

"Частные военные компании по всему миру, думаю, разрабатывали бы планы, пытались опередить друг друга и сделать миру доброе дело, и получить большой денежный фонд. Механизмы нужно было четче прописывать, а не озвучивать все это как шутку, чтобы тот, кто за это возьмется, понимал, каким будет результат", - подчеркнула экс-депутат Госдумы РФ.

Кроме того, по ее мнению, среди элит полно ренегатов и тех, кто хотел бы сдать Путина.

"Какие для этого нужно создать внешние факторы – это вопрос к спецслужбам. Думаю, что такие разработки все-таки существуют. Это был бы самый короткий путь", – подытожила общественная деятельница.

Мария Максакова / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

Бунт против власти в России

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в Петербурге накопилось немало предпосылок для социального взрыва.

"Петербург вполне может вспыхнуть и стать одной из ключевых болевых точек, с которых может начаться эффект домино в России", - добавила она.

Протестные настроения в РФ - что известно

Как сообщал Главред, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прозвучало несколько заявлений о перспективе похищения США кремлевского диктатора Владимира Путина. С точки зрения кремлевской элиты это самый выгодный для них сценарий.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар говорил, что блэкаут в Москве или переход топливного кризиса в России на новый уровень может вызвать серьезное недовольство со стороны населения и даже перерасти в беспорядки.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что если массированные удары по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на российского диктатора и военного преступника Путина для прекращения войны против Украины.

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

