В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

Задача Украины - создавать давление и дестабилизацию именно в столичном регионе РФ, чтобы парализовать логистику и управление врага, указывает эксперт.

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины

На территории России могут произойти беспорядки из-за ударов по энергетическому сектору

Украина должна дестабилизировать ситуацию в пределах МКАД

Блэкаут в Москве или переход топливного кризиса в России на новый уровень может вызвать серьезное недовольство со стороны населения и даже перерасти в беспорядки. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар.

"Там могут начаться беспорядки, недовольство и так далее. Впрочем, то, что происходит где-то на периферии, Москву интересует мало. В Москве и Питере все спокойно. Но станет ли там настолько неспокойно из-за подобных проблем - большой вопрос. У России есть нацгвардия, чтобы уничтожать "агентов киевской хунты", "агентов НАТО", "польских шпионов" и так далее. Мы же видим, что в последние годы происходит в России: там за сообщение в Фейсбуке можно получить не только 15 суток и штраф, но и вполне конкретный срок заключения", - указывает он. видео дня

Гончар отметил, что в целом в Москве до сих пор спокойная жизнь. Да, иногда прилетают украинские беспилотники - кого-то это напугало или что-то местами подожгло - но ничего подобного разрушениям в Киеве, Днепре, Харькове и других городах там нет. В столице преимущественно комфортные условия, хотя в отдельных регионах РФ могут быть проблемы с топливом, для Москвы это мало ощутимо, потому что в городе ресурсы есть.

По словам эксперта, именно поэтому перед Украиной стоит задача создавать дестабилизацию в пределах МКАД, но это вряд ли сразу изменит настроения относительно войны всего населения.

"Это иллюзия. Мы должны стремиться добиться, в том числе и такими действиями в отношении Москвы, обездвиживания сил, ведущих боевые действия в Украине, перебить логистические цепи и дезорганизовать управление. А именно изоляция столичного региона в энергетическом и логистическом контекстах - это именно то, что нужно", - резюмировал он.

Как писал Главред, политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что сейчас можно говорить о заметном усилении украинских ударов по территории России. В то же время, по его словам, следует понимать, что и Российская Федерация готовилась к масштабным атакам по гражданской инфраструктуре Украины - энергетической, водообеспечению и другим критическим сферам. Поэтому нынешняя ситуация скорее напоминает попытку восстановления баланса. Ведь, как отмечал сам Дональд Трамп, война не может продолжаться тогда, когда "игра идет только в одни ворота".

"Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну", - указывает эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина начала применять крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по энергетическим объектам России, пишет The Economist. Эти ракеты значительно быстрее дронов, пролетают около 50 метров над землей, имеют дальность более 3000 км и несут боевую часть весом около 1150 кг, что делает их сверхмощным ударным оружием.

Блэкаут в Москве реальный, но не мгновенный сценарий, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

В ночь на 4 октября ВСУ нанесли ряд ударов по важным целям на территории России. Генштаб сообщил о поражении, в частности, предприятия "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

