Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2025, 21:57
1183
Российские оккупанты ударили по частному дому, где жила 15-летняя Анастасия Грицив с мамой, отчимом и его родителями.
удар по Львовщине
Россияне убили 15-летнюю Анастасию Грицив на Львовщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, соцсети, ГСЧС

Российские оккупанты ударили по Львовской области, в результате чего погибла почти вся семья. Среди погибших была и 15-летняя Анастасия Грицив. Вместе с девочкой оборвалась жизнь ее мамы Ульяны, отчима Виталия и его родителей Михаила и Любови Константиновой. Отец Насти - военный. Он приехал с фронта как только узнал о страшной трагедии. Об этом сообщает Obozrevatel.

Что известно об отце погибшей Анастасии

Владимир уже более трех лет на фронте. Он выполнял боевые операции в разных населенных пунктах.

Были случаи, когда он с побратимами находился на позициях в селе, где совсем не было связи. Тогда маленькое сердечко Насти было не на месте. Она всегда волновалась за родного папу.

видео дня

"Мы зашли в одно очень глухое село, на отшибе. Связи там нет, "Старлинк" еще не подвезли. Разместились, позвонить никому невозможно. В такие дни, когда нет связи, больше всего переживала Настя, от нее было много сообщений: "Как ты?" - рассказывает он.

Что известно о 15-летней Анастасии Грицив

Анастасия четыре года назад вместе с мамой переехала из села Мшана в Лапаевку. Они жили в доме с родителями второго мужа мамы. У них все было хорошо, но Настя скучала по своим друзьям, которые остались в родном селе.

Девочка хорошо училась в Лапаевском лицее, дополнительно занималась английским. Она много читала. У Насти было много друзей, ведь она была отзывчивой и доброй девочкой.

Анастасия мечтала стать настоящей моделью. Она даже участвовала в конкурсах во Львове, где занимала призовые места.

Мама Насти работала бухгалтером в одной из фирм. У нее была возможность сменить работу, но женщина решила этого не делать, ведь ей все нравилось.

Анастасия Грыцив
Гибель Анастасии Грицив на Львовщине / фото: Главред

Гибель семьи

Утром 5 октября, когда произошла трагедия, Владимир был в селе без связи. В этот день раздался звонок, что очень его удивило.

"Вдруг раздается звонок, я еще удивился, кто это прорвался? Поднимаю трубку, а там крик и плач мамы Ульяны, Анны. По всему понял, что все погибли, был прямой прилет в дом", - вспоминает отец Насти.

Услышав это известие, командование сразу отпустило Владимира. Он уже на следующий день приехал на место разрушенного дома. Он пытаясь сдерживать собственные эмоции, принес с собой цветы и положил их на руинах возле фотографии единственной дочери. Друзья и одноклассники девочки также принесли игрушки и цветы.

Сегодня, 7 октября, Владимир разгружал гробы для своих близких. Уже завтра, 8 октября, состоится прощание с Анастасией и ее мамой Ульяной.

  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС
  • Последствия российского удара по Львовской области
    Последствия российского удара по Львовской области фото: ГСЧС

Вражеский удар по селу Лапаевка на Львовщине - что известно

Как писал Главред, массированный ракетно-дроновой удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября. Около пяти утра во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Известно, что погибшей девочке было всего 15 лет. Она была в собственном доме. Вместе с ребенком погибли ее мама, бабушка и дедушка.

"Это моя вся семья погибла... Это просто ужас. В 21 веке, чтобы так издевались над государством. И мир смотрит. Они ждут, чтобы прилетело к ним", - сказала родственница погибших со слезами на глазах.

Сосед погибших рассказал, что хорошо знал погибших пенсионеров - Любу и Михаила. Анастасия была прямо в эпицентре удара.

