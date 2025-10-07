В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

В ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения и движении дронов.

В Сумах под утро прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

ВС РФ атаковали Сумы дронами

После утреннего обстрела часть Сум оказалась без света

Утром во вторник, 7 октября, в Сумах прогремели взрывы. В городе начались перебои с электричеством.

О взрывах в Сумах Суспільне и местные паблики сообщили после шести часов утра.

Позже стало известно, в части города после взрывов исчезло электричество.

Стоит отметить, что в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения и движении вражеских дронов.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение

Вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.

Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. На местах работают медики и спасатели. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Днем 6 октября российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах. Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

