В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

Кратко:
- ВС РФ атаковали Сумы дронами
- После утреннего обстрела часть Сум оказалась без света
Утром во вторник, 7 октября, в Сумах прогремели взрывы. В городе начались перебои с электричеством.
О взрывах в Сумах Суспільне и местные паблики сообщили после шести часов утра.
Позже стало известно, в части города после взрывов исчезло электричество.
Стоит отметить, что в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения и движении вражеских дронов.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение
Вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.
Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. На местах работают медики и спасатели. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
Днем 6 октября российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах. Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.
В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.
