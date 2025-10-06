Укр
В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

Анна Ярославская
6 октября 2025, 10:56
352
Один человек пострадал в результате атаки россиян на Запорожье.
​В Запорожье прогремели взрывы
​В Запорожье прогремели взрывы / Коллаж: Главред, ​ фото: t.me/ivan_fedorov_zp ​ ​

Кратко:

  • В Запорожье была слышна серия взрывов
  • Атакована територия предприятия

В понедельник, 6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, воздушная тревога была объявлена по всей территории области.

видео дня

Первые взрывы прозвучали в 10:32, повторные - в 10:34.

Взрывы в Запорожье
Взрывы в Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Позже Федоров уточнил, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

По его словам, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

В 10:51 Федоров сообщил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области, а в 10:58 - об отбое тревоги.

В 11:12 Федоров сообщил, что один человек пострадал в результате атаки россиян на Запорожье.

"Женщина только что обратилась за помощью медиков", - написал он.

Атака на Запорожье
Атака на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

Около пяти часов утра 5 октября во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.

