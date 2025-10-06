В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

Кратко:
- В Запорожье была слышна серия взрывов
- Атакована територия предприятия
В понедельник, 6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, воздушная тревога была объявлена по всей территории области.
Первые взрывы прозвучали в 10:32, повторные - в 10:34.
Позже Федоров уточнил, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.
По его словам, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Информация о последствиях атаки уточняется.
В 10:51 Федоров сообщил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области, а в 10:58 - об отбое тревоги.
В 11:12 Федоров сообщил, что один человек пострадал в результате атаки россиян на Запорожье.
"Женщина только что обратилась за помощью медиков", - написал он.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.
Около пяти часов утра 5 октября во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.
В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.
Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.
