"Насыщенный маршрут": что известно о приезде Аллы Пугачевой в Москву с дочерью

- Лиза Галкина показала фото из Москвы
- Возможно, она приехала в РФ с мамой
Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину в противостоянии со страной-агрессором РФ, Лиза Галкина, возможно, прилетела в Москву с мамой.
Напомним, Пугачева вместе с семьей покинула Россию еще в 2022 году.
На своей странице в соцсетях девочка опубликовала фото из столицы РФ, после чего появились слухи о возможном приезде Примадонны.
"Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям", — написала Лиза.
Переезд Аллы Пугачевой в РФ
Певица вместе с мужем Максимом Галкины и двойняшками Лизой и Гарри переехали из РФ сначала в Израиль. Затем семья переехала на Кипр, ведь там более мягкий климат, который подходит Пугачевой.
Недавно появились новости и о том, что Примадонна купила дом в Болгарии, но не известно, планирует ли семейство снова переезжать.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
