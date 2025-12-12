"Насыщенный маршрут": что известно о приезде Аллы Пугачевой в Москву с дочерью

Лиза Галкина показала кадр из Москвы.

Алла Пугачева уже давно не была в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лиза Галкина

Вы узнаете:

Лиза Галкина показала фото из Москвы

Возможно, она приехала в РФ с мамой

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину в противостоянии со страной-агрессором РФ, Лиза Галкина, возможно, прилетела в Москву с мамой.

Напомним, Пугачева вместе с семьей покинула Россию еще в 2022 году.

На своей странице в соцсетях девочка опубликовала фото из столицы РФ, после чего появились слухи о возможном приезде Примадонны.

"Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям", — написала Лиза.

Лиза Галкина в Москве / фото: скрин instagram.com, Лиза Галкина

Переезд Аллы Пугачевой в РФ

Певица вместе с мужем Максимом Галкины и двойняшками Лизой и Гарри переехали из РФ сначала в Израиль. Затем семья переехала на Кипр, ведь там более мягкий климат, который подходит Пугачевой.

Лиза Галкина / фото: instagram.com, Лиза Галкина

Недавно появились новости и о том, что Примадонна купила дом в Болгарии, но не известно, планирует ли семейство снова переезжать.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

