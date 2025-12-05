Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

Певица Кристина Орбакайте рассказала о планах на Новый год.

https://glavred.info/starnews/doch-ally-pugachevoy-prinyala-reshenie-po-povodu-materi-kak-ona-otreagirovala-10721483.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте не приедет к Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Где Кристина Орбакайте будет праздновать Новый год

Как на это отреагировала Алла Пугачева

Российская певица Кристина Орбакайте, которая продолжает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, дала короткое интервью своей дочери и рассказала о планах на зимние праздники. Видео появилось в Instagram артистки.

Орбакайте отдыхала в Маями вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Именно она взяла у матери короткое интервью и спросила, где Кристина планирует встретить Новый год. Певица не стала скрывать, что мечтает провести праздник в Европе.

видео дня

Кристина Орбакайте - интервью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

"Очень бы хотела в Париже", — призналась Орбакайте.

Из их шуточного диалога стало ясно, что Клавдия намерена отправиться в Париж вместе с матерью. Поклонники удивились выбору певицы, ведь во время новогодних каникул она могла бы навестить свою звездную мать Аллу Пугачеву, которая сейчас живет на Кипре, но, по слухам, может переехать в Болгарию.

Кристина Орбакайте - где сейчас / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

На планы родных отреагировала и сама Алла Пугачева. Ее не расстроило то, что дочь и внучка проведут праздники отдельно. Певица подчеркнула, что расстояние не уменьшает их близость и любовь.

"Душой и сердцем с вами", — написала в комментариях Пугачева.

Алла Пугачева ответила Кристине Орбакайте / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская фитнес-тренерка Анита Луценко призналась в расставании со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. В эмоциональном интервью она откровенно рассказала о причинах разрыва.

Также звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая рассказала о скандальной выходке Светланы Лободы. Певица настаивала на том, что ее подопечный должен был выступать в финале конкурса "Голос Дети" последним чтобы собрать больше голосов аудитории.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред