Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

Российская певица Кристина Орбакайте, которая продолжает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, дала короткое интервью своей дочери и рассказала о планах на зимние праздники. Видео появилось в Instagram артистки.
Орбакайте отдыхала в Маями вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Именно она взяла у матери короткое интервью и спросила, где Кристина планирует встретить Новый год. Певица не стала скрывать, что мечтает провести праздник в Европе.
"Очень бы хотела в Париже", — призналась Орбакайте.
Из их шуточного диалога стало ясно, что Клавдия намерена отправиться в Париж вместе с матерью. Поклонники удивились выбору певицы, ведь во время новогодних каникул она могла бы навестить свою звездную мать Аллу Пугачеву, которая сейчас живет на Кипре, но, по слухам, может переехать в Болгарию.
На планы родных отреагировала и сама Алла Пугачева. Ее не расстроило то, что дочь и внучка проведут праздники отдельно. Певица подчеркнула, что расстояние не уменьшает их близость и любовь.
"Душой и сердцем с вами", — написала в комментариях Пугачева.
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
