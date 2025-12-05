Укр
Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

Кристина Трохимчук
5 декабря 2025, 11:43
Певица Кристина Орбакайте рассказала о планах на Новый год.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте не приедет к Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Где Кристина Орбакайте будет праздновать Новый год
  • Как на это отреагировала Алла Пугачева

Российская певица Кристина Орбакайте, которая продолжает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, дала короткое интервью своей дочери и рассказала о планах на зимние праздники. Видео появилось в Instagram артистки.

Орбакайте отдыхала в Маями вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Именно она взяла у матери короткое интервью и спросила, где Кристина планирует встретить Новый год. Певица не стала скрывать, что мечтает провести праздник в Европе.

Кристина Орбакайте и дочь Клавдия
Кристина Орбакайте - интервью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

"Очень бы хотела в Париже", — призналась Орбакайте.

Из их шуточного диалога стало ясно, что Клавдия намерена отправиться в Париж вместе с матерью. Поклонники удивились выбору певицы, ведь во время новогодних каникул она могла бы навестить свою звездную мать Аллу Пугачеву, которая сейчас живет на Кипре, но, по слухам, может переехать в Болгарию.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте - где сейчас / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

На планы родных отреагировала и сама Алла Пугачева. Ее не расстроило то, что дочь и внучка проведут праздники отдельно. Певица подчеркнула, что расстояние не уменьшает их близость и любовь.

"Душой и сердцем с вами", — написала в комментариях Пугачева.

Алла Пугачева
Алла Пугачева ответила Кристине Орбакайте / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Ранее Главред сообщал, что украинская фитнес-тренерка Анита Луценко призналась в расставании со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. В эмоциональном интервью она откровенно рассказала о причинах разрыва.

Также звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая рассказала о скандальной выходке Светланы Лободы. Певица настаивала на том, что ее подопечный должен был выступать в финале конкурса "Голос Дети" последним чтобы собрать больше голосов аудитории.

О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

