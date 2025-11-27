Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

Кратко:
- Кристина Орбакайте приехала в США
- Какой образ на пляже она показала
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, путешествовала по Европе, но все же вернулась в США, где живет с семьей с 2022 года.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых показалась в черном монокини с принтом. Образ артистка дополнила шляпой, розовой рубашкой и стильными очками.
"Зима в Майами", — написала Кристина.
Также артистка не забыла о макияже и укладке даже на пляже. Поклонники остались в восторге от вида артистки и написали ей множество комментариев.
"Ой, какая крутая! Так элегантно и роскошно";
"Прекрасная Крис!";
"Любимая Кристина, прекрасная зима", - отметили фанаты.
Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине
В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
