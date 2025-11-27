Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

Кристина Орбакайте удивила своим видом.

https://glavred.info/starnews/kristina-orbakayte-prinyala-vazhnoe-reshenie-kuda-ona-priehala-10719239.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте показала яркие снимки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте приехала в США

Какой образ на пляже она показала

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, путешествовала по Европе, но все же вернулась в США, где живет с семьей с 2022 года.

видео дня

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых показалась в черном монокини с принтом. Образ артистка дополнила шляпой, розовой рубашкой и стильными очками.

"Зима в Майами", — написала Кристина.

Кристина Орбакайте в Майами / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Также артистка не забыла о макияже и укладке даже на пляже. Поклонники остались в восторге от вида артистки и написали ей множество комментариев.

"Ой, какая крутая! Так элегантно и роскошно";

"Прекрасная Крис!";

"Любимая Кристина, прекрасная зима", - отметили фанаты.

Кристина Орбакайте / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине

В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, актриса Ольга Сумская призналась, как изменяла первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж. Знаменитость отметила, что им было трудно прятать свою страсть.

А также Елена Кравец публично сообщила, что умерла ее мама Надежда Федоровна. Печальное известие знаменитость рассказала во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" в Киеве. Оказалось, мама Елены умерла еще в октябре.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред