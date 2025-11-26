"Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни

Вы узнаете:
- У Елены Кравец умерла мама
- Чем она болела
Украинская известная актриса Елена Кравец публично сообщила, что умерла ее мама Надежда Федоровна.
Печальное известие знаменитость рассказала во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" в Киеве. Оказалось, мама Елены умерла еще в октябре.
Также Кравец поделилась, что ее папа ежедневно заботился о жене перед смертью. Надежда Федоровна перенесла инсульт, поэтому ей нужен был постоянный присмотр.
Оказывается, ее мама страдала от провалов в памяти и потери ориентации в пространстве.
"Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно. А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад", — призналась Елена.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
