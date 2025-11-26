"Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни

Елена Кравец рассказала, как ее мама прожила последние несколько лет.

https://glavred.info/starnews/nikogo-ne-uznavala-umerla-mama-eleny-kravec-posle-tyazheloy-bolezni-10718930.html Ссылка скопирована

Елена Кравец сообщила важную новость / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

У Елены Кравец умерла мама

Чем она болела

Украинская известная актриса Елена Кравец публично сообщила, что умерла ее мама Надежда Федоровна.

Печальное известие знаменитость рассказала во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" в Киеве. Оказалось, мама Елены умерла еще в октябре.

видео дня

Также Кравец поделилась, что ее папа ежедневно заботился о жене перед смертью. Надежда Федоровна перенесла инсульт, поэтому ей нужен был постоянный присмотр.

Елена Кравец с родителями / фото: instagram.com, Елена Кравец

Оказывается, ее мама страдала от провалов в памяти и потери ориентации в пространстве.

"Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно. А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад", — призналась Елена.

Елена Кравец / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский известный поэт и автор песен Юрий Рыбчинский помог построить карьеру певице Наталье Могилевской. Могилевская призналась, что благодаря поэту о ней все узнали. Еще одним знаковым человеком в карьере Наталья стал ее экс-продюсер и экс-возлюбленный Александр Ягольник.

А также актер и звезда сериала "Тайны архивов" Юрий Дяк рассказал о том, как он готовится к сьемкам. Заслуженный актер Украины признался, что он очень внимательный и острый на слово в реальной жизни, именно таким он показался и в сериале "Тайны архивов".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред