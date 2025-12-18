На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

Ряд исторических домов с панорамным видом на Озерный край может достаться новому владельцу по неожиданно низкой цене.

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного / коллаж: Главред, фото: Auction House

Речь идет о террасной застройке Лонсдейл-Террас, возведенной в 1840-х годах

После экономического кризиса здания остались без использования

В живописной деревне Сент-Бис в графстве Камбрия (Великобритания) на аукцион выставили сразу 11 викторианских домов всего за 550 тысяч фунтов стерлингов. Однако за этой суммой скрывается серьезный подвох.

Речь идет о террасной застройке Лонсдейл-Террас, возведенной в 1840-х годах. В XIX веке улица считалась гордостью деревни. Именно на ней жили состоятельные семьи, связанные с судоходным бизнесом, который процветал благодаря близости порта Уайтхейвен.

Позднее дома стали частью инфраструктуры школы St Bees School и в них проживали ученицы пансиона. Учебное заведение известно своими выпускниками, а сама терраса долгие годы сохраняла статус качественного семейного жилья.

После экономического кризиса здания остались без использования / Фото: Auction House

Однако после экономического кризиса и временного закрытия школы в 2015 году здания остались без использования. Попытки застройщиков восстановить улицу провалились. Все предоставленные проекты столкнулись с финансовыми трудностями и строгими требованиями по сохранению памятника архитектуры II категории. В результате два девелопера обанкротились, а люди, внесшие депозиты, потеряли свои деньги.

Со временем дома начали стремительно разрушаться. Вандализм, взломы и кражи уничтожили остатки интерьеров, а сама улица стала настолько опасной, что ее пришлось перекрыть стальными воротами и привлечь полицию.

Местные жители признаются, что смотреть на это особенно больно. Когда-то пастельно окрашенные фасады были видны за много километров и первыми встречали тех, кто въезжал в деревню. Сегодня же Лонсдейл-Террас является тревожным напоминанием о несбывшихся надеждах.

В приходском совете Сент-Биса считают, что у улицы все еще есть шанс. По словам одного из представителей, при удачном стечении обстоятельств инвестор сможет приобрести всю террасу по цене одного дома, восстановить ее и затем продать здания по отдельности уже как семейное жилье.

При этом состояние построек вызывает опасения по поводу безопасности, особенно если внутрь смогут попасть дети. Тем не менее интерес к лоту все же есть. Местные жители уверены, что даже при превышении стартовой цены покупка останется выгодной инвестицией.

Лонсдейл-Террас называют редкой возможностью вложиться в недвижимость в востребованном прибрежном поселке на границе национального парка Лейк-Дистрикт.

