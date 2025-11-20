Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой Пугачевой

Кристина Трохимчук
20 ноября 2025, 15:50
155
Кристина Орбакайте стала откровеннее с поклонниками.

Кристина Орбакайте удивила сходством з Аллой Пугачевой
Кристина Орбакайте удивила сходством з Аллой Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

  • Кристина Орбакайте стала блогером
  • Чем певица удивила поклонников

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, удивила поклонников своей схожестью со звездной мамой, певицей Аллой Пугачевой. Артистка выложила в Instagram видео, где показала свои будни.

видео дня

Орбакайте, которая последнее время проводит без новых творческих проектов, неожиданно решила попробовать себя в роли блогера. В соцсетях она выложила ролик, снятый прямо во время романтического ужина с мужем. По словам артистки, Михаил Земцов устроил ей вечер в ресторане с двумя звездами "Мишлен", а она весь ужин провела с телефоном наперевес, фиксируя каждый момент. Певица осталась довольна свиданием и даже заявила, что ей удалось наесться.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте с мужем в ресторане / скрин из видео

Фанаты были удивлены таким форматом: раньше Орбакайте тщательно оберегала личное пространство и практически не показывала свою бытовую жизнь. Теперь же звезда позволяет взглянуть на себя вне сцены, демонстрируя моменты, которые раньше оставались за кадром.

Внимание поклонников привлекла удивительная схожесть Кристины со звездной мамой — певицей Аллой Пугачевой. Они заметили, что с возрастом голос, манеры и мимика Орбакайте все больше начинает напоминать Примадонну.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте - блог в Инстаграм / скрин из видео

"Все больше становитесь похожа на маму, особенно голосом"

"Кристина, вы тут очень похожи на Аллу... мимика, смех"

"Смех как у мамы!"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жена украинского чемпиона Александра Усика впервые за долгое время показала, как выглядят все четыре ребенка пары. На своей страничке в Instagram она поздравила подписчиков с особым праздником.

Также украинская певица Оксана Билозир отреагировала на слухи, которые окутывают ее личную жизнь. Ведущие программы спросили у Оксаны, правда ли она снова собирается под венец. Валерия Товстолес решила выманить у певицы ответ прямо поздравив с предстоящей свадьбой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:31Украина
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

18:00Украина
"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:33

Может "сбить" позитивный настрой дома: в какие даты нельзя ставить елку

18:31

Прослужат значительно дольше: как нужно хранить летние шины зимойВидео

18:31

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:23

По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

18:15

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
18:00

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

17:53

Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

17:28

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвиненияВидео

17:20

Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

Реклама
17:14

Модные сапоги на зиму 2026: как выбрать трендовую женскую обувьВидео

17:10

У Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине

17:02

Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

16:49

Дмитрий Гордон высказался о разводе с женой: "Сколько раз думал"

16:48

Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Реклама
16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

15:13

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Реклама
13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять