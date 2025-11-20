"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте стала откровеннее с поклонниками.

Кристина Орбакайте удивила сходством з Аллой Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте стала блогером

Чем певица удивила поклонников

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, удивила поклонников своей схожестью со звездной мамой, певицей Аллой Пугачевой. Артистка выложила в Instagram видео, где показала свои будни.

Орбакайте, которая последнее время проводит без новых творческих проектов, неожиданно решила попробовать себя в роли блогера. В соцсетях она выложила ролик, снятый прямо во время романтического ужина с мужем. По словам артистки, Михаил Земцов устроил ей вечер в ресторане с двумя звездами "Мишлен", а она весь ужин провела с телефоном наперевес, фиксируя каждый момент. Певица осталась довольна свиданием и даже заявила, что ей удалось наесться.

Кристина Орбакайте с мужем в ресторане / скрин из видео

Фанаты были удивлены таким форматом: раньше Орбакайте тщательно оберегала личное пространство и практически не показывала свою бытовую жизнь. Теперь же звезда позволяет взглянуть на себя вне сцены, демонстрируя моменты, которые раньше оставались за кадром.

Внимание поклонников привлекла удивительная схожесть Кристины со звездной мамой — певицей Аллой Пугачевой. Они заметили, что с возрастом голос, манеры и мимика Орбакайте все больше начинает напоминать Примадонну.

Кристина Орбакайте - блог в Инстаграм / скрин из видео

"Все больше становитесь похожа на маму, особенно голосом"

"Кристина, вы тут очень похожи на Аллу... мимика, смех"

"Смех как у мамы!"

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

