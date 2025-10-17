Кристина Орбакайте не смогла петь на полную силу в Израиле.

Кристина Орбакайте дала концерт/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Что сделала Орбакайте

Почему на нее разозлились в РФ

Российскую певицу Кристину Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, высмеяли в террористической России.

Как пишут российские пропагандисты, Кристина Орбакайте выступила в израильском городе Аштод на фестивале "Звуки моря". Некоторые зрители заметили, что одну из песен певица якобы исполнила с трудом — у артистки возникла одышка, и она не попадала в ноты.

Фестиваль состоялся 18 сентября. Орбакайте исполнила на сцене, как свои композиции, так и наследие Аллы Пугачевой: "Позови меня с собой", "Ты на свете есть", "Поговорим".

Орбакайте выступила в Израиле / Фото Instagram/orbakaite_k

"В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается"; "Старается, но голоса нет", — пишут в комментариях "хорошие русские".

В анонсе к фестивалю отметили, что Орбакайте прилетела в Израиль всего на один концерт. На сайтах продажи билетов указаны только прошедшие концерты певицы, о новых не сообщается.

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Ранее также Пугачева сообщила о том, что ее брак с путинистом Филиппом Киркоровым "организовала" умирающая мать артиста Виктория.

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.о

