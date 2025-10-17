В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

Кратко:
- Что сделала Орбакайте
- Почему на нее разозлились в РФ
Российскую певицу Кристину Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, высмеяли в террористической России.
Как пишут российские пропагандисты, Кристина Орбакайте выступила в израильском городе Аштод на фестивале "Звуки моря". Некоторые зрители заметили, что одну из песен певица якобы исполнила с трудом — у артистки возникла одышка, и она не попадала в ноты.
Фестиваль состоялся 18 сентября. Орбакайте исполнила на сцене, как свои композиции, так и наследие Аллы Пугачевой: "Позови меня с собой", "Ты на свете есть", "Поговорим".
"В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается"; "Старается, но голоса нет", — пишут в комментариях "хорошие русские".
В анонсе к фестивалю отметили, что Орбакайте прилетела в Израиль всего на один концерт. На сайтах продажи билетов указаны только прошедшие концерты певицы, о новых не сообщается.
Реакция Кристины Орбакайте на развод Никиты Преснякова
Кристина Орбакайте не поддержала старшего сына Никиту Преснякова после его развода с моделью Аленой Красновой. Певица не желает отвечать по поводу драмы в жизни сына, хотя могла бы встретиться с ним.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
Ранее также Пугачева сообщила о том, что ее брак с путинистом Филиппом Киркоровым "организовала" умирающая мать артиста Виктория.
Вас также может заинтересовать:
- "С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте
- Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте
- "Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.о
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред