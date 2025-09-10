"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Кратко:
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, дала впервые за долгие годы глубокое и большое интервью.
В нем она заговорила о вторжении террористической России в Украину, а также затронула тему своих браков, в частности, она интересно рассказала о браке с путинистом и российским певцом Филиппом Киркоровым.
Журналистка спросила Примадонну, зачем она вышла замуж за Киркорова, ведь по ее мнению, за него можно было выйти замуж "только от отчаяния".
"Ну, в принципе, да. Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила "Помоги Филиппчику". Его бабушка, которая дружила с моей мамой: "Помоги Филиппчику". Я не любила Бедроса, но Виктория (мать Киркорова - авт.) была, конечно, грандиозная женщина", - рассказывает Пугачева о том, почему пошла замуж за Киркорова.
По словам артистки, у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу. "Это тоже особая история, потому что она умирала. Я приехала к ней, она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох, в перьях. Она говорит: ну что это? Ну подскажи ему, подскажи ему что-нибудь. Когда она уже совсем плохая была, она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Тяжело вспоминать", - говорит Пугачева.
Ведущая добавляет, что не обязательно было жениться с Киркоровым. "А как иначе? Если говорят, что роман с Пугачевой, то знают все. Это сразу привлекает внимание. Ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла", - рассказывает певица.
Отметим, как сообщал Главред, Алла Пугачева дала большое, 3-х часовое интервью, в котором ответила на многие вопросы. В частности, она детально рассказала о том, почему покинула террористическую Россию и что она думает во вторжении РФ в Украину.
А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его училароссийская певица Алла Пугачева.
