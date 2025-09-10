Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Алена Кюпели
10 сентября 2025, 20:19
246
Оказалось, что брак Киркорова и Пугачевой "организовала" мать путиниста Виктория.
Пугачева рассказала о браке с Киркоровым
Пугачева рассказала о браке с Киркоровым / Скриншот YouTube, фото Москва 24

Кратко:

  • Кем Пугачева считала Киркорова
  • Почему она решилась на брак с ним

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, дала впервые за долгие годы глубокое и большое интервью.

В нем она заговорила о вторжении террористической России в Украину, а также затронула тему своих браков, в частности, она интересно рассказала о браке с путинистом и российским певцом Филиппом Киркоровым.

видео дня

Журналистка спросила Примадонну, зачем она вышла замуж за Киркорова, ведь по ее мнению, за него можно было выйти замуж "только от отчаяния".

Пугачева рассказала, почему пошла замуж
Пугачева рассказала, почему пошла замуж / Фото РИА Новости

"Ну, в принципе, да. Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила "Помоги Филиппчику". Его бабушка, которая дружила с моей мамой: "Помоги Филиппчику". Я не любила Бедроса, но Виктория (мать Киркорова - авт.) была, конечно, грандиозная женщина", - рассказывает Пугачева о том, почему пошла замуж за Киркорова.

Алла Пугачева про бывшего мужа
Алла Пугачева про бывшего мужа / Скриншот YouTube

По словам артистки, у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу. "Это тоже особая история, потому что она умирала. Я приехала к ней, она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох, в перьях. Она говорит: ну что это? Ну подскажи ему, подскажи ему что-нибудь. Когда она уже совсем плохая была, она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Тяжело вспоминать", - говорит Пугачева.

Пугачева о браке с Киркоровым
Пугачева о браке с Киркоровым / Фото КП

Ведущая добавляет, что не обязательно было жениться с Киркоровым. "А как иначе? Если говорят, что роман с Пугачевой, то знают все. Это сразу привлекает внимание. Ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла", - рассказывает певица.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алла Пугачева дала большое, 3-х часовое интервью, в котором ответила на многие вопросы. В частности, она детально рассказала о том, почему покинула террористическую Россию и что она думает во вторжении РФ в Украину.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его училароссийская певица Алла Пугачева.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
