Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Певица Пугачева и артист Максим Галкин вышли в свет.

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Алла Пугачева и Максим Галкин вместе проводят время / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Как сейчас выглядит Алла Пугачева

Где появилась пара

Российский комик и артист Максим Галкин, который в свои 49 лет находится в хорошей физической форме, вышел в свет со своей супругой, российской певицей Аллой Пугачевой.

В своем блоге в Instagram он опубликовал фото, где пара смотрит в зеркало в элегантных образах.

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Так, Пугачева надела белоснежный плащ в пол. На шею она надела разные нити жемчуга. Шоумен же выглядел более сдержанно: на нем были поло и коричневые брюки.

Пара выглядела счастливо и стильно, а винтажное зеркало, в котором они позировали, отлично дополняло их оригинальное фото.

Пугачева и Галкин вышли в свет в стильных луках / Фото Instagram/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гигии признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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