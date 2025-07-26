Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Кратко:
- Как сейчас выглядит Алла Пугачева
- Где появилась пара
Российский комик и артист Максим Галкин, который в свои 49 лет находится в хорошей физической форме, вышел в свет со своей супругой, российской певицей Аллой Пугачевой.
В своем блоге в Instagram он опубликовал фото, где пара смотрит в зеркало в элегантных образах.
Так, Пугачева надела белоснежный плащ в пол. На шею она надела разные нити жемчуга. Шоумен же выглядел более сдержанно: на нем были поло и коричневые брюки.
Пара выглядела счастливо и стильно, а винтажное зеркало, в котором они позировали, отлично дополняло их оригинальное фото.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гигии признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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