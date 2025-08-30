Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

Кристина Орбакайте недовольна своим положением.

https://glavred.info/starnews/kristina-orbakayte-poshla-protiv-galkina-i-pugachevoy-prichina-10693940.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте - отмена концертов в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

В чем Орбакайте обвиняет Пугачеву и Галкина

Причина ее недовольства

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, обвиняет Аллу Пугачеву и Максима Галкина в отмене ее концертов в стране-оккупанте.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте желает вернуться в РФ, но из-за позиции Пугачевой и Галкина не может этого сделать.

видео дня

Напомним, Максима признали иностранным агентом в России, а Примадонна публично осуждает нападение России на Украину.

Позиция Кристины Орбакайте / фото: скрин t.me/mash/

"Кристина винит свою знаменитую мать в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране. В 2024 году исполнительница хита "Губки бантиком" попыталась вернуться, но пережила травлю и хейт со стороны общественников. Больше Орбакайте не выступала в России, хотя предложения ей до сих пор поступают", - написали пропагандисты.

Отметим, Орбакайте сейчас выступает только за границей и вместе с семьей живет в США.

Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Реакция Кристины Орбакайте на развод Никиты Преснякова

Кристина Орбакайте не поддержала старшего сына Никиту Преснякова после его развода с моделью Аленой Красновой. Певица не желает отвечать по поводу драмы в жизни сына, хотя могла бы встретиться с ним.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред