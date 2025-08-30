Вы узнаете:
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, обвиняет Аллу Пугачеву и Максима Галкина в отмене ее концертов в стране-оккупанте.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте желает вернуться в РФ, но из-за позиции Пугачевой и Галкина не может этого сделать.
Напомним, Максима признали иностранным агентом в России, а Примадонна публично осуждает нападение России на Украину.
"Кристина винит свою знаменитую мать в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране. В 2024 году исполнительница хита "Губки бантиком" попыталась вернуться, но пережила травлю и хейт со стороны общественников. Больше Орбакайте не выступала в России, хотя предложения ей до сих пор поступают", - написали пропагандисты.
Отметим, Орбакайте сейчас выступает только за границей и вместе с семьей живет в США.
Реакция Кристины Орбакайте на развод Никиты Преснякова
Кристина Орбакайте не поддержала старшего сына Никиту Преснякова после его развода с моделью Аленой Красновой. Певица не желает отвечать по поводу драмы в жизни сына, хотя могла бы встретиться с ним.
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
