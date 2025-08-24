Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

Галкин поделился снимками из личных фотоархивов.

https://glavred.info/starnews/gordon-ne-sderzhalsya-maksim-galkin-vzvolnoval-fanatov-yunym-vidom-10692287.html Ссылка скопирована

Максим Галкин в молодости - как Галкин выглядел в девяностых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

Максим Галкин показал целый альбом со снимками

Поклонники были удивлены опубликованным

В следующем году российскому комику и иноагенту Максиму Галкину, который поддерживает Украину, исполнится 50 лет. Шоумен выглядит очень моложаво, и внимательно следит за своим внешним видом.

Внешность артиста с годами хоть и осталась привлекательной, но все же изменилась. Это стало хорошо заметно после того, как в своем блоге в Instagram Галкин опубликовал серию своих фото из девяностых.

видео дня

Снимки вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников звезды: в комментариях его осыпают комплиментами. Даже украинский журналист Дмитрий Гордон написал: "Ну вот как быть таким красивым?".

Максим Галкин в молодости - как Галкин выглядел в девяностых / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в молодости - как Галкин выглядел в девяностых / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в молодости - как Галкин выглядел в девяностых / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в молодости - как Галкин выглядел в девяностых / instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред