Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

Вкратце:
- Максим Галкин показал целый альбом со снимками
- Поклонники были удивлены опубликованным
В следующем году российскому комику и иноагенту Максиму Галкину, который поддерживает Украину, исполнится 50 лет. Шоумен выглядит очень моложаво, и внимательно следит за своим внешним видом.
Внешность артиста с годами хоть и осталась привлекательной, но все же изменилась. Это стало хорошо заметно после того, как в своем блоге в Instagram Галкин опубликовал серию своих фото из девяностых.
Снимки вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников звезды: в комментариях его осыпают комплиментами. Даже украинский журналист Дмитрий Гордон написал: "Ну вот как быть таким красивым?".
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
