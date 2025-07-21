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"Как выдержанное вино": Максим Галкин решил "посоревноваться" с сыном

Анна Подгорная
21 июля 2025, 01:30
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Галкин штурмует сердца поклонников свежими фото с отдыха в райском уголке.
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - муж Пугачевой похвастался райским отдыхом / instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Максим Галкин отдыхает на Сейшелах
  • Во время отпуска артист поделился серией эстетичных снимков

Российский комик и иностранный агент Максим Галкин недавно опубликовал видео со своим сыном от Аллы Пугачевой. В комментариях поклонники артиста отметили, что 11-летний Гарри начал превосходить своего звездного отца по красоте и очарованию.

Юморист не растерялся, и в своем блоге в Instagram показал свои новые фото. Сейчас Галкин отдыхает на Сейшельских островах, и не упустил возможность покрасоваться на фоне пасторальных пейзажей.

видео дня

Фанаты усердие артиста показать себя оценили, и очень высоко. В комментариях Максима Галкина засыпают комплиментами разного "колибра" - от скромных эмодзи до хвалебных од.

Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - муж Пугачевой похвастался райским отдыхом / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - муж Пугачевой похвастался райским отдыхом / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - муж Пугачевой похвастался райским отдыхом / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - муж Пугачевой похвастался райским отдыхом / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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