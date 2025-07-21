"Как выдержанное вино": Максим Галкин решил "посоревноваться" с сыном

Кратко:
- Максим Галкин отдыхает на Сейшелах
- Во время отпуска артист поделился серией эстетичных снимков
Российский комик и иностранный агент Максим Галкин недавно опубликовал видео со своим сыном от Аллы Пугачевой. В комментариях поклонники артиста отметили, что 11-летний Гарри начал превосходить своего звездного отца по красоте и очарованию.
Юморист не растерялся, и в своем блоге в Instagram показал свои новые фото. Сейчас Галкин отдыхает на Сейшельских островах, и не упустил возможность покрасоваться на фоне пасторальных пейзажей.
Фанаты усердие артиста показать себя оценили, и очень высоко. В комментариях Максима Галкина засыпают комплиментами разного "колибра" - от скромных эмодзи до хвалебных од.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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