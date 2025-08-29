Кратко:
- Что пишут о семье Аллы Пугачевой
- Кого она якобы винит в завершении своей карьеры
Российские пропагандистские СМИ отличаются своими "инсайдерскими" знаниями о том, что же происходит в семье российской легендарной певицы Аллы Пугавчевой и ее супруга Максима Галкина.
Они никак не могут принять тот факт, что певица не встала на сторону России во время ее кровавого и террористического вторжения в Украину. Поэтому они всячески ищут поводы оправдать певицу за непризнание диктаторского режима в РФ.
Теперь они пишут о том, что якобы Пугачева не принимала самостоятельное решение завершить карьеру, а ее постиг "крах" и виновен якобы в этом ее муж - артист Максим Галкин.
"Алла Борисовна неоднократно подкалывала мужа в ответственности за все происходящее в их семье. Сама певица очень хотела, чтобы дети учились в России. Но вскоре стало очевидно, что физически это невозможно", - пишут росСМИ, цитируя какого-то неизвестного источника.
Правда это или нет, известно лишь самой Пугачевой и Максиму Галкину, которые судя по опубликованным фото и видео, чувствуют себя отлично вдали от их террористической родины.
