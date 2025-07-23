Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

Кристина Орбакайте возвращается из Азии, чтобы реализовать задуманное.

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Кристина Орбакайте и Алла Пугачева не часто встречаются вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Что задумала Кристина Орбакайте

В какой стране она наведает свою мать

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, приняла важное решение в отношении своей матери - российской певицы Аллы Пугачевой.

Как пишут российские пропагандисты, Орбакайте решила закончить свое путешествие по Азии и отправится в Европу. Поклонники предполагают, что дочь Пугачевой соскучилась по матери и обязательно навестит ее во время поездки в Европу.

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Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Известно, что сейчас Алла Пугачева вместе со своими детьми находится в Италии. Сообщается, что Орбакайте также заедет туда, так как в Латвию певице дорога закрыта за молчаливую позицию в отношении военного вторжения России в мирную Украину.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

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О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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