Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

Что нельзя делать 16 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и проблем.

16 декабря церковь почитает память пророка Аггея. Как сообщает Главред, в народном календаре - Аггеев день.

Аггей появился на свет в период вавилонского плена и позже вернулся в Иудею, где началось возрождение Иерусалимского храма, разрушенного вавилонянами ещё до его рождения. Со временем строительные работы были остановлены и запрещены персидскими властями. Однако вдохновляющие проповеди Аггея и пророка Захарии укрепили волю правителя Зоровавеля, и народ вновь приступил к восстановлению святыни.

Пророческие изречения Аггея вошли в состав одной из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 16 декабря

В этот день можно давать обещания, но важно обязательно их сдержать.

В этот день нужно помолиться. У пророка просят поддержки, здоровья и помощи в выборе правильного жизненного пути.

В этот день нужно усердно поработать. Можно посвятить время домашним делам или рабочим заботам — считается, что за старание Аггей вознаграждает.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Нельзя 16 декабря разговаривать с людьми через порог — считается, что это может привести к серьёзной ссоре.

2. Нельзя 16 декабря заниматься ремонтом обуви. По народным поверьям, это сулит неприятности.

3. Нельзя 16 декабря предаваться лени, так как святой Аггей не благоволит бездельникам.

4. Нельзя 16 декабря употреблять продукты животного происхождения, поскольку продолжается Рождественский пост.

Приметы 16 декабря

Если в этот день активно чирикают снегири, ожидается оттепель.

Если кошка 16 декабря старается найти тёплое место, значит, впереди морозы.

Если 16 декабря стоит ветреная и снежная погода, лето может выдаться неурожайным.

Если в этот день на улице появился иней, зимние праздники будут тёплыми.

