Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2025, 13:44
14
Что нельзя делать 16 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и проблем.
приметы
Что нельзя делать 16 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день чирикают снегири
  • Какие продукты нельзя есть в этот день
  • Почему нужно заняться уборкой 16 декабря

16 декабря церковь почитает память пророка Аггея. Как сообщает Главред, в народном календаре - Аггеев день.

Аггей появился на свет в период вавилонского плена и позже вернулся в Иудею, где началось возрождение Иерусалимского храма, разрушенного вавилонянами ещё до его рождения. Со временем строительные работы были остановлены и запрещены персидскими властями. Однако вдохновляющие проповеди Аггея и пророка Захарии укрепили волю правителя Зоровавеля, и народ вновь приступил к восстановлению святыни.

видео дня

Пророческие изречения Аггея вошли в состав одной из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 16 декабря

  • В этот день можно давать обещания, но важно обязательно их сдержать.
  • В этот день нужно помолиться. У пророка просят поддержки, здоровья и помощи в выборе правильного жизненного пути.
  • В этот день нужно усердно поработать. Можно посвятить время домашним делам или рабочим заботам — считается, что за старание Аггей вознаграждает.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Нельзя 16 декабря разговаривать с людьми через порог — считается, что это может привести к серьёзной ссоре.

2. Нельзя 16 декабря заниматься ремонтом обуви. По народным поверьям, это сулит неприятности.

3. Нельзя 16 декабря предаваться лени, так как святой Аггей не благоволит бездельникам.

4. Нельзя 16 декабря употреблять продукты животного происхождения, поскольку продолжается Рождественский пост.

Приметы 16 декабря

  • Если в этот день активно чирикают снегири, ожидается оттепель.
  • Если кошка 16 декабря старается найти тёплое место, значит, впереди морозы.
  • Если 16 декабря стоит ветреная и снежная погода, лето может выдаться неурожайным.
  • Если в этот день на улице появился иней, зимние праздники будут тёплыми.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

14:01Фронт
Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:44Украина
Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

13:58

Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
13:50

Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

13:44

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

13:44

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:17

Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

Реклама
12:55

В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

12:52

Андрей Матюха расширяет возможности детей через "Клуб Супергероев" актуально

12:49

Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известноВидео

12:46

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:40

Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

12:34

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

11:54

Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

11:52

В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

11:45

Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

Реклама
11:41

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

11:17

"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

11:13

Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

11:01

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

10:57

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

10:52

Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

10:49

РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

10:40

Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

10:20

"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

10:16

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:12

Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

09:59

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

09:43

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

09:27

"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

09:22

"Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

09:19

В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

09:12

Пять знаков зодиака, которые в это Рождество неожиданно получат деньги

08:58

"Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:19

Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людеймнение

08:18

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:17

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

07:01

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

06:29

Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

05:21

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

04:40

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

03:05

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять