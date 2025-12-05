Укр
США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Юрий Берендий
5 декабря 2025, 13:32
Новая стратегия национальной безопасности США предусматривает концентрацию на Индо-Тихоокеанском регионе в глобальном балансе сил и определяет роль для Китая.
США приняли обновленную стратегию по нацбезопасности в которой прямо упомянули Украину и очертили роль России / Коллаж: Главред, фото: УНИНА, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в обновленной стратегии по нацбезопасности США - основные пункты:

  • Завершение войны в Украине признается приоритетом
  • НАТО больше не должно быть Альянсом, который "постоянно расширяется"
  • Отношения с Россией должны стать "стабильными"

США обнародовали обновленную стратегию национальной безопасности, в которой одной из главных задач названо завершение войны в Украине. Кроме того Вашингтон стремится, чтобы НАТО не воспринимался как непрерывно расширяющийся блок, а отношения с Россией должны стать "стратегически стабильными". Об этом говорится в стратегии национальной безопасности, обнародованной на сайте Белого дома.

В стратегии по нацбезопасности отмечено, что ключевым интересом США является остановка боевых действий в Украине и формирование модели послевоенного восстановления, которая обеспечит государству долговременную устойчивость. В тексте использована формулировка "украинская война" без упоминания о российской агрессии.

"Соединенные Штаты не могут позволить ни одной стране стать настолько доминирующей, чтобы она могла угрожать нашим интересам. Мы будем сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержания глобального и регионального баланса сил, чтобы предотвратить появление доминирующих противников", - отмечается в тексте.

Документ также подчеркивает необходимость изменить восприятие НАТО. Теперь США хотят, чтобы альянс больше не считался постоянно расширяющейся структурой, а Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону. В то же время в стратегии упоминается о противоречиях между Вашингтоном и частью европейских чиновников, которых американская сторона считает все чаще игнорирующими или нарушающими демократические нормы.

В документе подчеркивается, что отношения Европы с Россией в ближайшие годы потребуют активного дипломатического вмешательства США, которые должны способствовать созданию условий для стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и уменьшить риск нового масштабного конфликта между РФ и европейскими странами.

Вашингтон стремится восстановить "стратегическую стабильность" в отношениях с Россией и создать условия для безопасности на евразийском пространстве, уменьшая риск нового масштабного конфликта между РФ и европейскими государствами.

"Европейские союзники имеют значительное преимущество над Россией в плане жесткой силы почти по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с Россией сейчас значительно ухудшились, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Управление отношениями Европы с Россией Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического привлечения США, как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", - отмечается в тексте.

Кроме того, США будут сотрудничать с ЕС для усиления мер против краж технологий, кибершпионажа и других враждебных экономических практик.

В стратегии также делается акцент на Индо-Тихоокеанском регионе, который определен как центр ключевых геополитических и экономических вызовов, где ожидается наиболее интенсивное соперничество с Китаем.

Еще одна четкая позиция касается экономических отношений с Пекином. Так, США планируют сосредоточить торговлю с Китаем на товарах, не имеющих стратегического значения, уменьшая зависимость в критически важных секторах.

Как Кремль манипулирует Трампом - мнение эксперта

Как писал Главред, в Кремле пришли к выводу, что попытки давить на команду Дональда Трампа страхом не дают результата. Нынешние обращения Москвы к США являются элементом более широкой стратегии, в которой российская сторона делает ставку на подкуп и обещания выгоды для Вашингтона и лично для Трампа. Об этом отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он отметил, что вместе с жесткими заявлениями о войне россияне пытаются продвигать среди американского истеблишмента и самого Трампа тезис об экономических преимуществах сотрудничества с Россией. В частности, Кремль предлагал США фактически "перехватить" у Европы замороженные российские активы на 100 млрд долларов и поделить их пополам с РФ.

Пролитика Трампа в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин продолжает настаивать на своих первоначальных военных планах в отношении Украины и не демонстрирует готовности к компромиссам, указывает Институт изучения войны (ISW).

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Путиным для обсуждения возможного мирного соглашения, однако этот разговор не внес никаких реальных изменений. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что США стремятся как можно быстрее завершить войну, Европа и Украина поддерживают этот подход, но Москва продолжает затягивать процесс.

Несмотря на интенсивные контакты между США и Россией о прекращении войны, значительного прогресса не достигнуто. Перед переговорами 2 декабря Путин заявил, что готов продолжать боевые действия против союзников Украины в Европе. The New York Times отмечает, что Россия имеет ряд внутренних трудностей, которые влияют на войну, однако ни один из этих факторов пока не дает США существенных преимуществ в переговорах.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Реклама

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Реклама
Реклама
Реклама
