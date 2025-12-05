США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

О чем говорится в обновленной стратегии по нацбезопасности США - основные пункты:
- Завершение войны в Украине признается приоритетом
- НАТО больше не должно быть Альянсом, который "постоянно расширяется"
- Отношения с Россией должны стать "стабильными"
США обнародовали обновленную стратегию национальной безопасности, в которой одной из главных задач названо завершение войны в Украине. Кроме того Вашингтон стремится, чтобы НАТО не воспринимался как непрерывно расширяющийся блок, а отношения с Россией должны стать "стратегически стабильными". Об этом говорится в стратегии национальной безопасности, обнародованной на сайте Белого дома.
В стратегии по нацбезопасности отмечено, что ключевым интересом США является остановка боевых действий в Украине и формирование модели послевоенного восстановления, которая обеспечит государству долговременную устойчивость. В тексте использована формулировка "украинская война" без упоминания о российской агрессии.
"Соединенные Штаты не могут позволить ни одной стране стать настолько доминирующей, чтобы она могла угрожать нашим интересам. Мы будем сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержания глобального и регионального баланса сил, чтобы предотвратить появление доминирующих противников", - отмечается в тексте.
Документ также подчеркивает необходимость изменить восприятие НАТО. Теперь США хотят, чтобы альянс больше не считался постоянно расширяющейся структурой, а Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону. В то же время в стратегии упоминается о противоречиях между Вашингтоном и частью европейских чиновников, которых американская сторона считает все чаще игнорирующими или нарушающими демократические нормы.
В документе подчеркивается, что отношения Европы с Россией в ближайшие годы потребуют активного дипломатического вмешательства США, которые должны способствовать созданию условий для стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и уменьшить риск нового масштабного конфликта между РФ и европейскими странами.
Вашингтон стремится восстановить "стратегическую стабильность" в отношениях с Россией и создать условия для безопасности на евразийском пространстве, уменьшая риск нового масштабного конфликта между РФ и европейскими государствами.
"Европейские союзники имеют значительное преимущество над Россией в плане жесткой силы почти по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с Россией сейчас значительно ухудшились, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Управление отношениями Европы с Россией Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического привлечения США, как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", - отмечается в тексте.
Кроме того, США будут сотрудничать с ЕС для усиления мер против краж технологий, кибершпионажа и других враждебных экономических практик.
В стратегии также делается акцент на Индо-Тихоокеанском регионе, который определен как центр ключевых геополитических и экономических вызовов, где ожидается наиболее интенсивное соперничество с Китаем.
Еще одна четкая позиция касается экономических отношений с Пекином. Так, США планируют сосредоточить торговлю с Китаем на товарах, не имеющих стратегического значения, уменьшая зависимость в критически важных секторах.
Как Кремль манипулирует Трампом - мнение эксперта
Как писал Главред, в Кремле пришли к выводу, что попытки давить на команду Дональда Трампа страхом не дают результата. Нынешние обращения Москвы к США являются элементом более широкой стратегии, в которой российская сторона делает ставку на подкуп и обещания выгоды для Вашингтона и лично для Трампа. Об этом отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
Он отметил, что вместе с жесткими заявлениями о войне россияне пытаются продвигать среди американского истеблишмента и самого Трампа тезис об экономических преимуществах сотрудничества с Россией. В частности, Кремль предлагал США фактически "перехватить" у Европы замороженные российские активы на 100 млрд долларов и поделить их пополам с РФ.
Пролитика Трампа в отношении войны России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин продолжает настаивать на своих первоначальных военных планах в отношении Украины и не демонстрирует готовности к компромиссам, указывает Институт изучения войны (ISW).
2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Путиным для обсуждения возможного мирного соглашения, однако этот разговор не внес никаких реальных изменений. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что США стремятся как можно быстрее завершить войну, Европа и Украина поддерживают этот подход, но Москва продолжает затягивать процесс.
Несмотря на интенсивные контакты между США и Россией о прекращении войны, значительного прогресса не достигнуто. Перед переговорами 2 декабря Путин заявил, что готов продолжать боевые действия против союзников Украины в Европе. The New York Times отмечает, что Россия имеет ряд внутренних трудностей, которые влияют на войну, однако ни один из этих факторов пока не дает США существенных преимуществ в переговорах.
Другие новости:
- Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля
- "Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли окружение города
- Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки: кто получит 50% надбавки
О персоне: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред