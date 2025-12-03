Укр
Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

Руслана Заклинская
3 декабря 2025, 13:53
Тарас Жовтенко отметил, что Кремль изменил тактику традиционного запугивания.
Мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Кремль понял, что давление страхом на Трампа не работает
  • Москва подает возможные переговоры как "жест доброй воли"
  • РФ создает впечатление, что США должны убедить Россию выбрать бизнес вместо войны

В Кремле давно поняли, что давление страхом на администрацию Трампа не работает. Нынешние заявления Кремля в адрес США - это часть более широкой игры, в которой Москва делает ставку на подкуп и "выгоды" для Вашингтона и лично Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По словам эксперта, параллельно с военной риторикой россияне активно продвигают среди американцев и самого Трампа идею экономической выгоды от сотрудничества с РФ. Кремль, в частности, предлагал США "забрать" у Европы замороженные российские активы на 100 млрд долларов и поделить их пополам с РФ.

"Потом Путин "выпускает" Сечина, который рассказывает, что в России "зарыто" полезных ископаемых на 100 трлн долларов, и что на этом можно совместно зарабатывать. Логика Кремля такова: мы не просто "побеждаем" на поле боя и нам не обязательно вообще вести эти переговоры; мы можем спокойно воевать дальше, а можем, как хочет Трамп, - вместе зарабатывать деньги. И выбор для нас одинаково приемлем", - отметил Жовтенко.

Эксперт добавил, что Кремль пытается подать возможное согласие на переговоры как "жест доброй воли" и намекает, что Россия может продолжать войну или сотрудничать с американцами в бизнесе - оба варианта для Москвы приемлемы. При этом пропаганда пытается создать впечатление, что именно США должны убедить РФ выбрать бизнес вместо войны.

"Неслучайно глава российского ВТБ заявил, что Россия якобы может обойтись и без своих замороженных активов, но Европе "будет хуже", если они решатся их конфисковать. То есть российская пропаганда сейчас пытается сформировать у Трампа и его окружения впечатление, что согласие РФ на переговоры и совместные бизнес-проекты - это "жест доброй воли". И этот шантаж, направленный на США и персонально на администрацию Трампа, имеет целью показать, что у путинского режима вроде бы есть выбор между продолжением войны и бизнесом с американцами. И что именно американцы должны "постараться", чтобы Кремль сделал "правильный выбор", - подчеркнул Жовтенко.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какой у США план в отношении Украины - мнение эксперта

Политолог Виталий Кулик заявил в интервью Главреду, что конечная цель мирных инициатив президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы "продать Украину России". При этом, по его словам, США не имеют рычагов, чтобы заставить Украину согласиться на невыгодные условия.

"Кстати, Зеленский это уже демонстрировал, и я полностью поддерживаю его позицию в Овальном кабинете, когда он выразил мнение многих украинцев. Так что процесс зависит и от нас", - отметил политолог.

Кулик подчеркнул, что для эффективных решений нужно внутреннее единство в стране.

"А насчет того, что американцы нас "продают", то, собственно говоря, Трамп своими действиями уже давно похоронил международное право. США уничтожили международную справедливость как категорию. Возвращение к постооновской трактовке международного права уже маловероятно. Сейчас все решает не международное право, а сила. Поэтому - да, нами торгуют. Это реальная политика", - добавил он.

Переговоры Виткоффа и Путина - последние новости

Напомним, 2 декабря перед переговорами в Кремле Путин заставил послов США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать три часа. Пока американцы прогуливались по Москве и обедали, Путин выступал на инвестиционном форуме с угрозами Европе. Переговоры начались почти на три часа позже и завершились далеко за полночь.

Также после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным Россия назвала переговоры "полезными и конструктивными", но компромиссного плана по Украине пока нет. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Москва готова согласиться с частью американского мирного плана, другие пункты вызвали критику.

Как сообщал Главред, встреча Путина с американской делегацией стала первым этапом обмена позициями по мирному плану для Украины. Кремль заявляет, что часть предложений приняли, часть отвергли, а переговоры продолжатся.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

