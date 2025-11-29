Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

Главное:
- Украинская делегация отправилась в США на переговоры
- Кирилл Буданов может возглавить делегацию Украины во время обсуждения мирного плана
Во Флориде продолжается подготовка к встрече украинской и американской сторон для обсуждения дальнейших шагов мирного плана. Киев уже отправил свою делегацию в США.
Как сообщает Bloomberg, состав украинской группы претерпел изменения. Издание узнало, кто будет обсуждать мирный план, который инициировал президент США Дональд Трамп.
Кто едет на переговоры с Уиткоффом
В составе украинской делегации теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Именно они должны провести встречу со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Этот разговор будет предшествовать визиту делегации США в страну-агрессора России на следующей неделе.
Кто может возглавить украинскую делегацию
Журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х заявил, что глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов также отправился в США, чтобы принять участие в переговорах с американскими чиновниками. Он, вероятно, станет главой делегации Украины.
Что будет с Россией, если мирный план сработает - мнение политолога
Главред писал, что по словам российского политолога Дмитрия Орешкина, завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина значительно более серьезным испытанием, чем ее продолжение.
С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики. Если война закончится, то в повестку дня вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации, качества медицины и образования.
Мирный план Трампа - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что по информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны.
Ранее сообщалось, что в случае сохранения контроля страны-агрессора России над временно оккупированными территориями, Европе придется дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".
Накануне стало известно, что главы многих государств Европейского Союза узнали о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа после того, как пресса обнародовала 28 его пунктов. Содержание плана было тревожным с точки зрения Европы.
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
