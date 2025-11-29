Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

Украина изменила состав делегации, которая отправилась говорить с американцами о следующих мирных шагах.

Украина обновила состав делегации

Украинская делегация отправилась в США на переговоры

Кирилл Буданов может возглавить делегацию Украины во время обсуждения мирного плана

Во Флориде продолжается подготовка к встрече украинской и американской сторон для обсуждения дальнейших шагов мирного плана. Киев уже отправил свою делегацию в США.

Как сообщает Bloomberg, состав украинской группы претерпел изменения. Издание узнало, кто будет обсуждать мирный план, который инициировал президент США Дональд Трамп.

Кто едет на переговоры с Уиткоффом

В составе украинской делегации теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Именно они должны провести встречу со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Этот разговор будет предшествовать визиту делегации США в страну-агрессора России на следующей неделе.

Кто может возглавить украинскую делегацию

Журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х заявил, что глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов также отправился в США, чтобы принять участие в переговорах с американскими чиновниками. Он, вероятно, станет главой делегации Украины.

Что будет с Россией, если мирный план сработает - мнение политолога

Главред писал, что по словам российского политолога Дмитрия Орешкина, завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина значительно более серьезным испытанием, чем ее продолжение.

С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики. Если война закончится, то в повестку дня вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации, качества медицины и образования.

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что по информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны.

Ранее сообщалось, что в случае сохранения контроля страны-агрессора России над временно оккупированными территориями, Европе придется дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".

Накануне стало известно, что главы многих государств Европейского Союза узнали о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа после того, как пресса обнародовала 28 его пунктов. Содержание плана было тревожным с точки зрения Европы.

