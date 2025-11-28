"Кишка тонка": Орешкин объяснил, почему мир обернётся катастрофой для Путина

Даже захват небольшой территории Кремль попытается выдать за историческую победу.

Мир для Путина опаснее войны / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Краткие тезисы:

Кремль должен представить обществу хоть что-то как "победу"

Славянско-Краматорская агломерация стала символически ключевой для обеих сторон

С окончанием боевых действий в РФ исчезнет инструмент консолидации общества

Завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьёзным испытанием, чем её продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, если война закончится, то в повестку вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступы к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до. Деньги-то потрачены, экономика структурно переведена на военные рельсы и уже не умеет производить товары массового спроса – как в позднем СССР, а делает в основном танки, пушки, самолеты. От этого так легко не избавиться. Санкции остаются. Токсичность российского паспорта остается", - сказал политолог.

"Так что Путину выбираться из войны не менее тяжело и рискованно, чем Зеленскому, у которого тоже после войны появляются угрозы для власти – это очевидно. Выборы ему выиграть будет трудно. У Путина выборов нет, в этом смысле его ситуация легче, проще, но проблемы никуда не деваются", - объяснил Орешкин.

Эксперт считает, что в рамках сузившегося коридора возможностей Кремлю необходимо показать обществу хоть какой-то результат, который можно было бы выдать за победу. Однако сделать это крайне сложно, учитывая, что Россия за годы войны так и не смогла захватить новые областные центры, несмотря на включение Херсонской и Запорожской областей в российскую конституцию.

"Но разинуть пасть на эти территории он не может: за почти четыре года войны у него как было две региональные столицы – Луганск и Донецк, так и осталось. И за эти четыре года жизнь ни в Луганске, ни в Донецке не стала лучше. А вот еще два областных центра он за эти годы взять так и не смог. И, конечно можно очень много пафосных слов сказать про "победу", "жесты доброй воли" и так далее. Но все понимают, что кишка тонка оказалась переправиться на правый берег Днепра", - отметил политолог.

В этих условиях фокус Кремля смещается на Славянско-Краматорскую агломерацию, которая становится символически ключевой как для российского, так и для украинского общества.

"Путину чрезвычайно важно эту территорию забрать, а Украине – не отдать", — сказал Орешкин.

Хотя площадь этой зоны составляет всего около 6,5–8 тысяч квадратных километров — незначительно по сравнению с уже оккупированными Россией 120 тысячами — Кремль может попытаться представить возможный захват как крупную победу.

"Он из этого раздует "победу": мол, мы взяли Славянск–Краматорск", — резюмировал политолог.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет уступать свои территории ради мира. По его словам, сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

Глава РФ Владимир Путин согласился работать над американским планом окончания войны и назвал условие завершения боевых действий против Украины. По словам Путина, на следующей неделе американская делегация должна прибыть в Москву для дальнейших консультаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чем грозит Украине мирный план Трампа: мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом так называемый "мирный план" на самом деле не имеет ничего общего с американской дипломатией и представляет собой компиляцию российских требований.

"Это никакой не план, а очередное повторение набора лозунгов, который мы слышали не раз. Многие пункты требуют дополнительных уточнений и разъяснений, поэтому назвать это планом нельзя. Все эти 28 пунктов были списаны с московских страниц", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

По его мнению, поддержка этого "плана" со стороны Дональда Трампа свидетельствует о том, что для него Украина — "расходный материал", которым он готов "рассчитаться с Россией", чтобы затем "зарабатывать миллиарды вместе с Путиным".

О персоне: Дмитрий Орешкин Дмитрий Борисович Орешкин — российский политолог, политический географ и публицист, родившийся 27 июня 1953 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ в 1975 году и в 1979-м защитил кандидатскую диссертацию в Институте географии РАН. Долгое время работал в этом институте, занимаясь тематикой природных процессов и картографирования. На фоне протестов в России 2011–2012 годов стал одним из самых цитируемых независимых политических аналитиков. В последние годы Дмитрий Орешкин выступает в российских и зарубежных СМИ, комментируя внутреннюю политику, войну против Украины, экономические и социальные процессы. Последовательно и открыто выступает против российской агрессии против Украины.

