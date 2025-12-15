Укр
Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

Руслан Иваненко
15 декабря 2025, 23:05
Американские чиновники сообщают о согласовании почти всех вопросов, оставляя для проработки лишь самые чувствительные.
Донецк, переговоры
США предлагают модель соглашения с масштабными гарантиями безопасности / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Вкратце:

  • Переговоры в Берлине принесли прогресс по гарантиям безопасности
  • Территориальные разногласия между сторонами остаются
  • США предлагают компромиссную модель соглашения

Двухдневные переговоры в Берлине между Украиной, США и европейскими партнерами позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч.

Модель соглашения США и территориальные компромиссы

По информации издания, американская сторона продвигает модель соглашения, которую впоследствии планирует представить России. В ее основе - "беспрецедентные" гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные компромиссы, в частности по части Донбасса.

видео дня

В течение двух дней президент Украины Владимир Зеленский провел в Берлине более семи часов переговоров с советниками президента США Дональд Трамп и европейскими лидерами.

Самые острые дискуссии, по словам источников, велись вокруг территорий. План США предусматривает, что Украина должна оставить около 14% Донбасса, которые сейчас находятся под ее контролем, но на которые претендует Россия. В проекте соглашения эту территорию предлагают определить как демилитаризованную "свободную экономическую зону".

"Существуют разные позиции по территории. После отвода наших войск Россия может снова вмешаться, а любые территориальные уступки возможны только с согласия украинского народа, в частности путем референдума", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Согласованность позиций и гарантии безопасности

Один из американских чиновников сообщил Axios, что около 90% позиций между Киевом и Вашингтоном уже согласованы, однако самые чувствительные пункты требуют дополнительной технической доработки.

По словам американской стороны, предложенные гарантии безопасности являются "самыми сильными из всех, которые когда-либо обсуждались" для Украины, однако они "не будут оставаться на столе вечно". Ожидается, что эти обязательства потребуют рассмотрения в Сенате США, однако формат - международный договор или другая правовая модель - пока не определен.

Какова позиция России относительно мирных переговоров - мнение эксперта

Политический аналитик Виталий Кулик считает, что Владимиру Путину выгодно поддерживать переговорный формат, поскольку он стремится направить процесс к результату, который отвечает интересам Кремля.

По словам эксперта, главная цель России - достичь признания себя сверхдержавой и заставить Запад вести содержательный диалог о новом глобальном устройстве. "Вопрос Украины в этом контексте не является ключевым", - отмечает Кулик, подчеркивая, что нынешние переговоры касаются скорее формирования нового мирового порядка, чем непосредственно войны.

Эксперт добавляет, что именно поэтому Россия стремится избегать конкретных договоренностей по Украине, затягивая процесс и сохраняя пространство для стратегического маневра, в частности в отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.

Кроме того, в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Напомним, что президент Финляндии Александер Стубб отметил, что нынешний этап переговоров является чрезвычайно важным и одновременно подчеркнул, что стороны, вероятно, как никогда за последние четыре года приблизились к заключению мирной договоренности.

Читайте также:

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
