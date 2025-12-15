Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

Вкратце:
- Переговоры в Берлине принесли прогресс по гарантиям безопасности
- Территориальные разногласия между сторонами остаются
- США предлагают компромиссную модель соглашения
Двухдневные переговоры в Берлине между Украиной, США и европейскими партнерами позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч.
Модель соглашения США и территориальные компромиссы
По информации издания, американская сторона продвигает модель соглашения, которую впоследствии планирует представить России. В ее основе - "беспрецедентные" гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные компромиссы, в частности по части Донбасса.
В течение двух дней президент Украины Владимир Зеленский провел в Берлине более семи часов переговоров с советниками президента США Дональд Трамп и европейскими лидерами.
Самые острые дискуссии, по словам источников, велись вокруг территорий. План США предусматривает, что Украина должна оставить около 14% Донбасса, которые сейчас находятся под ее контролем, но на которые претендует Россия. В проекте соглашения эту территорию предлагают определить как демилитаризованную "свободную экономическую зону".
"Существуют разные позиции по территории. После отвода наших войск Россия может снова вмешаться, а любые территориальные уступки возможны только с согласия украинского народа, в частности путем референдума", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласованность позиций и гарантии безопасности
Один из американских чиновников сообщил Axios, что около 90% позиций между Киевом и Вашингтоном уже согласованы, однако самые чувствительные пункты требуют дополнительной технической доработки.
По словам американской стороны, предложенные гарантии безопасности являются "самыми сильными из всех, которые когда-либо обсуждались" для Украины, однако они "не будут оставаться на столе вечно". Ожидается, что эти обязательства потребуют рассмотрения в Сенате США, однако формат - международный договор или другая правовая модель - пока не определен.
Какова позиция России относительно мирных переговоров - мнение эксперта
Политический аналитик Виталий Кулик считает, что Владимиру Путину выгодно поддерживать переговорный формат, поскольку он стремится направить процесс к результату, который отвечает интересам Кремля.
По словам эксперта, главная цель России - достичь признания себя сверхдержавой и заставить Запад вести содержательный диалог о новом глобальном устройстве. "Вопрос Украины в этом контексте не является ключевым", - отмечает Кулик, подчеркивая, что нынешние переговоры касаются скорее формирования нового мирового порядка, чем непосредственно войны.
Эксперт добавляет, что именно поэтому Россия стремится избегать конкретных договоренностей по Украине, затягивая процесс и сохраняя пространство для стратегического маневра, в частности в отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.
Кроме того, в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.
Напомним, что президент Финляндии Александер Стубб отметил, что нынешний этап переговоров является чрезвычайно важным и одновременно подчеркнул, что стороны, вероятно, как никогда за последние четыре года приблизились к заключению мирной договоренности.
