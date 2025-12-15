Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

Согласие на участие в Евровидении-2026 дали 35 стран.

В мае 2026 года в Вене, Австрия, состоится юбилейный 70-ый музыкальный конкурс Евровидение. 15 декабря Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал полный список стран-участниц соревнования.

Пять постоянных участников, Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия, отказались от участия в Евровидении в 2026 году. Три других страны, Болгария, Румыния и Молдова, готовят в 2026 году грандиозное возвращение на конкурс.

Всего в Евровидении-2026 примут участие музыканты из 35 стран: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

