Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

Джамала объявила имена девяти счастливчиков.

https://glavred.info/starnews/nacionalnyy-otbor-na-evrovidenie-2026-kto-voshel-v-shortlist-konkursantov-10720847.html Ссылка скопирована

Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

Джамала назвала артистов, которые будут бороться за место в финале Нацотбора-2026

Из девяти конкурсантов отберут шесть финалистов

Национальный отбор на Евровидение-2026 выходит на финишную прямую: сегодня, 3 декабря, музыкальный продюсер конкурса певица Джамала огласила имена артистов, которые вошли в шортлист.

В список вошли девять кандидатов на участие в Нацотборе-2026. Десятого конкурсанта путем зрительского голосования определят до 15 января 2026 года. Сам Нацотбор состоится уже в феврале. "Это был очень непростой выбор — формирование шорт-листа Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", - говорит Джамала.

видео дня

Нацотбор на Евровидение-2026 - шортлист

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба

Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей определился с будущей профессией. На решение 8-летнего Ивана сильно повлияли карьеры родителей.

Также украинская актриса Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности, которую ей приписывают в последнее время. Младшей дочери артистки через несколько дней исполнится один год.

Читайте также:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред