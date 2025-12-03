Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

Кратко:
- Джамала назвала артистов, которые будут бороться за место в финале Нацотбора-2026
- Из девяти конкурсантов отберут шесть финалистов
Национальный отбор на Евровидение-2026 выходит на финишную прямую: сегодня, 3 декабря, музыкальный продюсер конкурса певица Джамала огласила имена артистов, которые вошли в шортлист.
В список вошли девять кандидатов на участие в Нацотборе-2026. Десятого конкурсанта путем зрительского голосования определят до 15 января 2026 года. Сам Нацотбор состоится уже в феврале. "Это был очень непростой выбор — формирование шорт-листа Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", - говорит Джамала.
Нацотбор на Евровидение-2026 - шортлист
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- ЩукаРиба
Полное видео на канале STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что старший сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей определился с будущей профессией. На решение 8-летнего Ивана сильно повлияли карьеры родителей.
Также украинская актриса Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности, которую ей приписывают в последнее время. Младшей дочери артистки через несколько дней исполнится один год.
Читайте также:
- "Скучаю": Терен откровенно высказался про разрыв отношений с Мандзюк
- "Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала
- "Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред