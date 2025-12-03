Укр
Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

Анна Подгорная
3 декабря 2025, 11:03
19
Джамала объявила имена девяти счастливчиков.
Нацотбор-2026, Джамала
Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

  • Джамала назвала артистов, которые будут бороться за место в финале Нацотбора-2026
  • Из девяти конкурсантов отберут шесть финалистов

Национальный отбор на Евровидение-2026 выходит на финишную прямую: сегодня, 3 декабря, музыкальный продюсер конкурса певица Джамала огласила имена артистов, которые вошли в шортлист.

В список вошли девять кандидатов на участие в Нацотборе-2026. Десятого конкурсанта путем зрительского голосования определят до 15 января 2026 года. Сам Нацотбор состоится уже в феврале. "Это был очень непростой выбор — формирование шорт-листа Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", - говорит Джамала.

Нацотбор на Евровидение-2026 - шортлист

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • ЩукаРиба
Нацотбор-2026
Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Джамала
Нацотбор-2026 шортлист - список участников Национального отбора на Евровидение-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

