Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

Анна Косик
5 декабря 2025, 15:37
Цены на популярный овощ продолжают неустанно расти.
Как изменились цены на тепличные огурцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили аналитики:

  • В Украине цены на тепличные огурцы рекордно поднялись
  • Тепличные огурцы продают по ценам от 100 гривен

В Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, на рынке установили самые высокие за последние 8 лет цены на этот овощ.

Такая тенденция наблюдается из-за сокращения предложения местной продукции на фоне стабильного спроса со стороны как оптовых компаний, так и розничных сетей. И в то же время объемы импортной продукции также не покрывают потребности местных покупателей.

видео дня

Сколько в Украине стоят тепличные огурцы

По состоянию на сегодня, 5 декабря, оптовые цены на тепличные огурцы в Украине продолжают постепенно расти, и уже доходят до диапазона 100-130 гривен за килограмм.

Цена зависит от качества, сорта и объемов партий предлагаемой продукции, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее. Именно поэтому уже сейчас аналитики заявляют, что нынешние цены на рынке самые высокие за последние 8 лет.

"На сегодняшний день большинство крупных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца очередного оборота. На данный момент продажи ведут лишь единичные компании, которые из-за высоких затрат на производство могут предложить лишь несущественные объемы овощей на внутренний рынок, причем по ценам, которые никак не могут конкурировать с импортной продукцией", - добавили аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты в Украине наоборот, подешевеют

Главред писал, что по словам заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться.

Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, творога, масла и полутвердого сыра. А все потому, что украинские производители оказались в ситуации, когда имеют большие запасы продукции, которые они не смогли продать за границу. Поэтому сейчас компании вынуждены реализовывать все на внутреннем рынке, что автоматически снижает отпускные цены.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

Ранее сообщалось, что украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Произошло очередное подорожание востребованного продукта питания. Средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.

Накануне стало известно, что из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - репчатый лук.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

