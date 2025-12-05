Укр
Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 17:59
Гетманша Ефросиния является одной из тех женщин, чье присутствие повлияло не только на судьбу гетмана, но и на ход истории Украины.
Петр Дорошенко / Коллаж: Главред, фото: Волынская крестьянка на картине Константина Маковского, портрет Петра Дорошенко

Вы узнаете:

  • Почему первый брак Петра Дорошенко продлился всего год
  • Почему вторую жену гетмана считают развратницей
  • Действительно ли Ефросиния разрушила возможность объединения Украины

История украинских гетманов неразрывно связана с влиянием женщин. Гетман Правобережной Украины Петр Дорошенко в течение одиннадцати лет был женат трижды. Однако именно его вторая жена Ефросиния стала наиболее противоречивой фигурой, которую историки "обвиняют" в потере шанса на объединение Правобережной и Левобережной Украины.

Главред узнал, как жена Дорошенко "помешала" объединению Украины.

Кем была первая жена Петра Дорошенко

Онлайн-медиа "Украинки" пишет, что первой женой гетмана стала Анна Половец - дочь влиятельного казацкого предводителя Семена Половца. Брак состоялся в 1654 году, однако длился всего год. Анна умерла во время родов, оставив дочь Любовь. Дочь впоследствии вышла замуж за черниговского полковника Ефима Лизогуба.

Почему брак с Ефросинией Яненко-Хмельницкой был "по расчету"

В 1665 году Петр Дорошенко, получивший гетманскую булаву и ставший вдовцом, искал себе пару с высоким статусом. Его выбор пал на дочь племянника самого Богдана Хмельницкого и двоюродную внучку гетмана Ефросинию Яненко-Хмельницкую.

Брак имел целью соединить клан Дорошенко с влиятельным кланом Хмельницких, таким образом легитимизировал власть Дорошенко как наследника традиций гетманства.

По преданию, Ефросиния, которую дома звали Присей, не хотела этого брака, поскольку любила другого мужчину. Однако семьи дожали Петра и Ефросинию до брака.

Почему Ефросинию называли развратницей

После замужества Ефросиния не выполняла роль порядочной гетманши-хозяйки, что вызвало много слухов и осуждения. По преданию, она вела разгульную светскую жизнь, пила и изменяла мужу. Причины трактуют по-разному: протест против брака по принуждению, сильный характер или свободную натуру.

Неожиданно, но Дорошенко ей все прощал. Историки предполагают, что он был чрезвычайно влюблен в свою свое своевольную жену.

Действительно ли Ефросиния разрушила объединение Украины

"Мужская слабость" Дорошенко, по одной из версий, привела к роковой политической ошибке и потере шанса на единую Украину. Гетман якобы получил известие об очередной измене жены и, вместо того, чтобы укреплять позиции на Левобережье, срочно вернулся в Чигирин.

На Левобережье Дорошенко оставил своего побратима Демьяна Многогрешного, который впоследствии принял предложение Москвы и стал подчиненным ей гетманом Левобережья. После этого попыток объединить Украину история Гетманщины уже не знала.

Существуют также версии, что измена была клеветой "друзей" Дорошенко, чтобы отомстить и избавиться от Ефросинии. По другой версии, мать гетмана ненавидела невестку и оклеветала ее. Кроме этого, предполагают, что причиной отъезда Дорошенко была опасность со стороны Польши.

Сколько длился их брак и как сложилась жизнь Ефросиньи

Несмотря на слухи об изменах, брак Петра и Ефросиньи продлился 19 лет. Дорошенко, хотя и простил жену, отправил ее на короткое время в монастырь "для перевоспитания", после чего вернул в Чигирин.

В 1677 году, когда Дорошенко отрекся от булавы и переехал в Московию (где стал воеводой), Ефросиния поехала к нему. По свидетельствам исследователей, экс-гетманшу везли в Москву на 50 подводах с сокровищами, накопленными во время их правления. Ефросиния умерла в 1684 году в подмосковном городе Ярополче.

Кто стал третьей женой гетмана

После смерти Ефросинии Петр Дорошенко, будучи уже вдовцом, женился в третий раз в 1684 году. Его избранницей стала Агафья Еропкина - русская дворянка из смоленских князей. К тому времени Дорошенко было 57 лет.

В браке с Агафьей родилось трое детей: Екатерина, Александр и Петр. Бывший гетман прожил в третьем браке 14 лет. Интересно, что от потомков Петра Дорошенко и Агафьи пошло много знаковых фигур Российской империи, в частности, жена русского поэта Александра Пушкина - Наталья Гончарова, которая была его праправнучкой.

Об источнике: Украинки

Украинки - это онлайн-журнал, посвященный жизни и достижениям украинок от прошлого до современности. Издание рассказывает о сильных, умных и деятельных женщинах, которые создают, рискуют, вдохновляют и не сдаются, независимо от обстоятельств.

Журнал освещает истории разных героинь: снайперов и волонтерок, жен военных и мам пленных, работниц оборонных заводов и основательниц социальных инициатив, монахинь и капелланок, молодых коллекционеров и опытных медийщиц. Издание уникально тем, что собрало истории о 100 выдающихся украинках.

