Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

Дарья Пшеничник
3 декабря 2025, 18:15
136
Украинские языковеды напоминают о малоизвестных, но исконных словах, которые советская власть в свое время вытеснила из повседневной речи.

Украинская символика
Украинские слова, которые исчезли из-за советских запретов, / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Некоторые исконно украинские слова были вытеснены советской стандартизацией
  • Возвращение этих слов в употребление обогащает лексику и восстанавливает языковое наследие

Украинский язык имеет богатый пласт слов, которые десятилетиями оставались вне активного употребления из-за советских запретов. Лингвисты напоминают, что возвращение этих лексем не только обогащает речь, но и восстанавливает культурную память, пишет сайт ТСН.

"Огород" вместо "овощей"

Традиционно урожай с огорода или приусадебного участка называли "овощами". Советская власть подменила это слово на "овощи", хотя в украинском существовали и другие соответствия - например, "ярина".

"Осоння" как образность языка

Это слово означает открытое место, залитое солнечным светом. Оно передает мелодику украинского языка и не имеет точного аналога в русском.

"Робітня" - пространство труда

Так называли помещения, где изготавливали или ремонтировали вещи - от мастерских до цехов. Частично слово сохранилось в современных брендах, которые используют его для подчеркивания аутентичности.

Почему это важно

Языковеды отмечают, что возрождение удельных слов помогает вернуть языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть. Это не только о лексике, но и о восстановлении национальной идентичности.

Какправильно говорить на украинском - материалы по теме

В украинском языке немало интересных слов, и некоторые из них - настоящий вызов даже для тех, кто свободно владеет языком. Одно из таких, длиной в 31 букву, даже попало в Книгу рекордов.

Также украинцы часто допускают ошибки в ежедневной речи, в частности неправильно употребляют слово "принимать". Автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний напомнила, что конструкция "приймати участь" является неправильной.

Как сообщал Главред, слово "приторный" является русизмом. Музыкант, журналист Рами Аль Шаер назвал украинские соответствия.

ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".

украинский язык
