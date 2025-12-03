Украинские языковеды напоминают о малоизвестных, но исконных словах, которые советская власть в свое время вытеснила из повседневной речи.

Украинские слова, которые исчезли из-за советских запретов, / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Некоторые исконно украинские слова были вытеснены советской стандартизацией

Возвращение этих слов в употребление обогащает лексику и восстанавливает языковое наследие

Украинский язык имеет богатый пласт слов, которые десятилетиями оставались вне активного употребления из-за советских запретов. Лингвисты напоминают, что возвращение этих лексем не только обогащает речь, но и восстанавливает культурную память, пишет сайт ТСН.

"Огород" вместо "овощей"

Традиционно урожай с огорода или приусадебного участка называли "овощами". Советская власть подменила это слово на "овощи", хотя в украинском существовали и другие соответствия - например, "ярина".

"Осоння" как образность языка

Это слово означает открытое место, залитое солнечным светом. Оно передает мелодику украинского языка и не имеет точного аналога в русском.

"Робітня" - пространство труда

Так называли помещения, где изготавливали или ремонтировали вещи - от мастерских до цехов. Частично слово сохранилось в современных брендах, которые используют его для подчеркивания аутентичности.

Почему это важно

Языковеды отмечают, что возрождение удельных слов помогает вернуть языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть. Это не только о лексике, но и о восстановлении национальной идентичности.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

