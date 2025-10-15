Укр
Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

Андрей Ганчук
15 октября 2025, 10:33
Казалось бы, "білет" и "квиток" – слова, одинаковые по значению, но не все так просто.
Аль Шаер, квиток
"Квиток" - это билет в кино или проездной в троллейбусе, - журналист / Коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, creativecommons.org

Кратко:

  • "Білет" и "квиток" в украинском – не одно и то же
  • У слов совсем разные значения

В разговорном украинском языке слова "білет" и "квиток" часто используют как синонимы. Однако, как выяснилось, это слова, у которых разные значения.

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер объяснил, что по-украински будет правильно и "білет", и "квиток". Но не все так просто.

Что означает "квиток"

Как говорит журналист, ссылаясь на словари, "білет", и "квиток" – разные по значению слова.

"Квиток" – это билет, которым можно "расплатиться". К примеру, в трамваях, музеях или театрах.

Кроме того, "квиток" – это и документ, который указывает на принадлежность человека к какой-либо организации. Например, студенческий, партийный или военный.

Что такое "білет"

А вот "білет" – карта с драгоценными бумагами. Может быть, к примеру, лотерейным, кредитным или банковским.

Смотрите видео, чем на самом деле отличаются "білет" и "квиток":

@show_rami

А ви знали??? Мій інст: rami_al_shaer (посилання в шапці)

♬ Chopin's Nocturne No. 2 Original Song(813987) - East Valley Music

Как сообщал Главред, ранее Аль Шаер рассказал, как будет правильно по-украински "брезговать". По словам журналиста, такого слова в украинском нет, поэтому можно использовать сразу несколько вариантов, в том числе, и "цуратися".

Также он пояснил, как сказать по-украински "пододеяльник". Выяснилось, что в украинском языке много вариантов этого слова, но далеко не все корректные. Правильно будет так: наволока.

Кроме того, автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний объяснила, как правильно по-украински "затишний", и на какой слог нужно ставить ударение. Есть два варианта произношения слова.

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

