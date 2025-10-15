Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

Кратко:
- "Білет" и "квиток" в украинском – не одно и то же
- У слов совсем разные значения
В разговорном украинском языке слова "білет" и "квиток" часто используют как синонимы. Однако, как выяснилось, это слова, у которых разные значения.
В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер объяснил, что по-украински будет правильно и "білет", и "квиток". Но не все так просто.
Что означает "квиток"
Как говорит журналист, ссылаясь на словари, "білет", и "квиток" – разные по значению слова.
"Квиток" – это билет, которым можно "расплатиться". К примеру, в трамваях, музеях или театрах.
Кроме того, "квиток" – это и документ, который указывает на принадлежность человека к какой-либо организации. Например, студенческий, партийный или военный.
Что такое "білет"
А вот "білет" – карта с драгоценными бумагами. Может быть, к примеру, лотерейным, кредитным или банковским.
Смотрите видео, чем на самом деле отличаются "білет" и "квиток":
@show_rami
А ви знали??? Мій інст: rami_al_shaer (посилання в шапці)♬ Chopin's Nocturne No. 2 Original Song(813987) - East Valley Music
Как по-украински правильно – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее Аль Шаер рассказал, как будет правильно по-украински "брезговать". По словам журналиста, такого слова в украинском нет, поэтому можно использовать сразу несколько вариантов, в том числе, и "цуратися".
Также он пояснил, как сказать по-украински "пододеяльник". Выяснилось, что в украинском языке много вариантов этого слова, но далеко не все корректные. Правильно будет так: наволока.
Кроме того, автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний объяснила, как правильно по-украински "затишний", и на какой слог нужно ставить ударение. Есть два варианта произношения слова.
Другие новости:
- Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знает
- Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариант
- Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред