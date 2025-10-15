Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

Казалось бы, "білет" и "квиток" – слова, одинаковые по значению, но не все так просто.

"Білет" и "квиток" в украинском – не одно и то же

У слов совсем разные значения

В разговорном украинском языке слова "білет" и "квиток" часто используют как синонимы. Однако, как выяснилось, это слова, у которых разные значения.

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер объяснил, что по-украински будет правильно и "білет", и "квиток". Но не все так просто.

Что означает "квиток"

Как говорит журналист, ссылаясь на словари, "білет", и "квиток" – разные по значению слова.

"Квиток" – это билет, которым можно "расплатиться". К примеру, в трамваях, музеях или театрах.

Кроме того, "квиток" – это и документ, который указывает на принадлежность человека к какой-либо организации. Например, студенческий, партийный или военный.

Что такое "білет"

А вот "білет" – карта с драгоценными бумагами. Может быть, к примеру, лотерейным, кредитным или банковским.

